Un destacado funcionario iraní ha sugerido que su país podría asistir a charlas de paz con Estados Unidos en Pakistán, tras los esfuerzos de Islamabad para levantar un bloqueo que afecta a los puertos iraníes. Sin embargo, las discusiones están en el aire a medida que se acerca el final de un alto el fuego de dos semanas.

Escenarios de Altas Tensiones en el Conflicto

El funcionario iraní aclaró que aún no se ha tomado una decisión definitiva. El Ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, afirmó que las “continuas violaciones del alto el fuego” son un obstáculo serio para el avance del proceso diplomático.

El principal negociador iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, aprovechó las redes sociales para criticar a Donald Trump, acusándolo de intensificar la presión sobre Teherán mediante el mantenimiento del bloqueo y violaciones al alto el fuego. Ghalibaf destacó que Irán no negociará bajo amenazas y advirtió que están listos para “revelar nuevas cartas en el campo de batalla”.

Incertidumbre Ante el Posible Diálogo

El alto el fuego, que expira el miércoles, se ve comprometido luego de que Estados Unidos anunció la captura de un navío iraní el domingo, lo cual generó promesas de represalias por parte de Teherán. A pesar de esto, existen rumores sobre un acuerdo potencial entre ambas partes.

Desarrollo de los Acontecimientos

El presidente Trump se ha mostrado optimista respecto a que un acuerdo con Irán podría concretarse “relativamente rápido”. En su red social, afirmó que el bloqueo no sería levantado hasta que se lograra un trato, creyendo que el nuevo acuerdo sería más favorable que el pacto internacional de 2015.

Preparativos en Pakistán y Expectativas de la Comunidad Internacional

Pese a la confusión respecto a la asistencia de los negociadores estadounidenses, las autoridades de Islamabad continúan preparándose para las conversaciones. La caída de los precios del petróleo ha traído algo de alivio económico, aunque la gloria del acuerdo sigue siendo incierta.

Impacto en la Regiones Aledañas

En un contexto más amplio, la situación ha llevado a un aumento significativo en el número de víctimas palestinas durante los ataques israelíes en Gaza, mientras que testigos han reportado enfrentamientos entre combatientes de Hamas y milicias apoyadas por Israel.