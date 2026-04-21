¡Nuestra provincia compite en Santa Cruz y Tierra del Fuego!

Las autoridades y deportistas de Chubut están concentrados y listos para dejar huella en una nueva edición de los Juegos de Integración Patagónica 2026, que tiene lugar en diversas ciudades del sur argentino.

Los atletas del Valle de Chubut llegaron a Comodoro Rivadavia la noche del sábado, seguidos por los representantes de la cordillera, quienes se sumaron a la delegación provincial durante la mañana del domingo. Esa misma tarde, partió el primer grupo hacia Tierra del Fuego, donde se llevarán a cabo varias competencias.

Un Calendario Deportivo Diversificado

Las pruebas de levantamiento olímpico, tenis de mesa y tiro con arco se realizarán en Río Grande, mientras que Ushuaia será la sede para el bádminton. Los equipos que competirán en Río Gallegos para disciplinas como gimnasia artística, tenis y escalada partieron esa noche.

Partidas y Ceremonias

Las delegaciones de lucha y taekwondo viajaron el lunes hacia Caleta Olivia, donde comenzará la actividad deportiva el martes por la mañana y se extenderá hasta el jueves por la tarde. Las ceremonias inaugurales están programadas para el martes a las 20, mientras que el cierre oficial y la premiación tendrán lugar el jueves a las 20 en Río Gallegos.

Disciplinas y Sedes

Río Gallegos: escalada, gimnasia artística y tenis

Caleta Olivia: lucha y taekwondo

Río Grande: levantamiento olímpico, tiro con arco (convencional y PCD) y tenis de mesa (convencional y PCD)

Ushuaia: bádminton (convencional y PCD)

Además, se llevará a cabo la XIX edición de los Juegos de la Patagonia EPADE 2026, donde Neuquén acogerá las competencias de natación.