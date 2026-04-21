Dólar Hoy: Cierre del 20 de abril

El panorama cambiario en Argentina muestra un precio creciente para el dólar MEP y el dólar CCL, mientras el dólar tarjeta y el dólar mayorista también continúan en su ascenso.

Desde el cierre de la semana pasada, el dólar blue se mantiene estable, cotizando a $1.410,00, el mismo monto registrado el viernes. Por su parte, el dólar oficial experimentó un incremento de $6,45, finalizando en $1.388,44, según los últimos reportes.

Asimismo, el dólar cripto ha incrementado su valor en un 1,13%, alcanzando $1.462,50. «El mercado muestra una compresión en todas sus variantes, evidenciando una brecha contenida», comentó Marcelo Trovato, manager de Pronóstico Bursátil.

Trovato añade que el sector financiero está comenzando a valorar un posible escenario de mayor disciplina monetaria, aunque persisten dudas sobre su sostenibilidad. «El ancla cambiaria sigue firme, aunque cada vez más presionada por una inflación que mantiene su curso», indica.