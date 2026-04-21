Dirigentes políticos y empresariales se reúnen en la cena anual de CIPPEC con el lema ‘Crecer o crecer’

El Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC) celebró su cena anual en Buenos Aires, donde líderes de diversos sectores unieron fuerzas bajo el lema «Crecer o crecer».

El evento, que tuvo lugar el 20 de abril, reunió a más de mil invitados, incluyendo políticos, empresarios y diplomáticos, marcando el 26° aniversario del CIPPEC. Luciano Laspina, en su primera aparición como director ejecutivo, enfatizó la importancia de crear un plan compartido para la próxima década, junto al presidente del Consejo de Administración, José Orlando.

Fabián Perechodnik

Un Encuentro en un Contexto Desafiante

A pesar de la lluvia incesante, la cena contó con la participación de una amplia delegación del Gobierno nacional. En la lista de asistentes se encontraron las ministras Sandra Pettovello (Capital Humano) y Alejandra Monteoliva (Seguridad), así como Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado.

Un Llamado a la Colaboración y al Cambio

Durante la cena, Laspina destacó la imperiosa necesidad de construir acuerdos políticos que perduren en el tiempo, promoviendo una agenda fundamentada en datos concretos. “Crecer o crecer es lo que necesitamos los argentinos después de una década de estancamiento”, subrayó.

Ricardo Gil Lavedra

Una Visión para el Futuro

La importancia de articular esfuerzos entre el Estado y el sector privado fue un tema recurrente en las intervenciones. Laspina subrayó que hay reformas esenciales en el ámbito previsional, impositivo y fiscal, que son claves para la competitividad a largo plazo.

José Orlando hizo hincapié en que Argentina se encuentra “en la antesala de una gran oportunidad” gracias a sus vastos recursos naturales. Sin embargo, enfatizó que estas riquezas deben materializarse a través de políticas que fomenten la innovación y el emprendimiento.

Búsqueda de Consensos Políticos

CIPPEC hizo un llamado a establecer un “acuerdo político básico y duradero” que trascienda las diferencias ideológicas y garantice reglas claras, como el respeto a los contratos y el equilibrio fiscal.

Un Evento de Envergadura Internacional

El encuentro también se caracterizó por su enfoque internacional, con la presencia de embajadores de países como China, Estados Unidos y Brasil, así como representantes de organismos multilaterales.

Enfoque en la Unidad y el Progreso

No solo funcionarios del oficialismo, sino también del arco opositor y sindical, asistieron al evento, reflejando una disposición a dialogar y a construir un futuro prometedor para el país.

Diana Mondino

Palabras de Apoyo y Reflexión

Previo al evento, Cristian Ritondo, diputado y jefes del bloque del PRO, elogió a Laspina, quien busca integrar distintos temas en la agenda social. Además, se refirió a la situación judicial del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, insistiendo en la importancia de dejar las disputas de lado para concentrarse en el funcionamiento del Gobierno.