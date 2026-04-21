Julio Gambina: «El gobierno utiliza datos macroeconómicos en su campaña, pero no llegan a la gente»

El Gobierno argentino anticipa un período de crecimiento, aunque persisten interrogantes sobre su efectividad y su impacto en el bienestar de la población. El economista Julio Gambina analiza la estrategia oficial y sus posibles limitaciones.

Recientemente, el ministro de Economía, Caputo, proclamó que Argentina experimentará los «mejores 18 meses» económicos. Sin embargo, Gambina lo interpreta como un discurso electoral: «El ministro busca presentar una imagen positiva mientras se prepara para la campaña», señala.

Desentrañando la Estrategia Económica

El plan económico del Gobierno se basa en dos pilares: la reestructuración de la deuda y las inversiones externas. «Argentina está consolidando su deuda, utilizando nuevos empréstitos para enfrentar compromisos antiguos», asegura Gambina, quien recalca que la falta de reservas en divisas complica esta estrategia.

El Ejecutivo busca financiamiento a través de organismos internacionales, el mercado interno y posibles privatizaciones. Sin embargo, el aumento sostenido de la deuda se convierte en una trampa que posterga responsabilidades sin resolver los problemas de fondo, manifestando un alto costo por riesgo país.

Expectativas de Crecimiento vs. Realidad Laboral

El segundo eje del modelo radica en la expectativa de que las inversiones productivas generen un «efecto derrame», es decir, que fomenten empleo y consumo. no obstante, Gambina critica esta premisa: «Los sectores que se están promoviendo no son intensivos en mano de obra, como el financiero y el agronegocio. En algunos casos, incluso están destruyendo puestos de trabajo».

El economista destaca la desconexión entre los indicadores macroeconómicos y la vida diaria de los ciudadanos: «El Gobierno basa su campaña en cifras macro, que no reflejan la situación real de la población». Además, señala que una amplia fracción de los trabajadores se hallan en condiciones laborales precarias, con salarios que no superan la inflación.

Demandas Sociales y Nuevas Realidades

La población se ha vuelto más consciente de sus precariedades. «Hoy, más que nunca, se debate sobre condiciones de vida reales: ingresos dignos, empleo seguro y acceso a servicios básicos», afirma Gambina. En este contexto, subraya que la estabilidad de precios no es suficiente: «Todo depende de lo que realmente hay en el bolsillo de las personas para afrontar sus necesidades diarias».