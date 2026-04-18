Crisis en Oriente Medio: Irán amenaza con cerrar el estrecho de Ormuz ante el bloqueo de EE. UU.

El embajador británico en Estados Unidos confirma el compromiso de su país con una significativa contribución militar a una misión internacional destinada a resguardar la navegación en el estratégico estrecho de Ormuz, crucial para el tráfico de petróleo.

En un evento celebrado en Washington, Christian Turner, embajador del Reino Unido, declaró que el país está preparado para ofrecer “una amplia contribución militar” a la misión, que tiene como líderes a Reino Unido y Francia. Esta misión surge en un contexto de preocupación sobre el estado de las fuerzas armadas británicas y sus recursos financieros.

Una Alianza Multinacional por la Seguridad Marítima

El esfuerzo está diseñado para dar garantías a los barcos que transitan por este vital pasaje marítimo, especialmente tras las tensiones relacionadas con Irán. Turner aseguró que el plan se implementará una vez que se logre una resolución en el conflicto actual con el país iraní.

Apoyo Global para Preservar el Tráfico de Petróleo

El embajador mencionó que esta iniciativa fue anunciada durante conversaciones en París entre cerca de 50 naciones, lo que demuestra la disposición global para evitar peajes o restricciones en la ruta habitualmente utilizada para el transporte de una quinta parte del petróleo y gas del mundo.

Compromiso de Diversas Naciones

Desde el anuncio, alrededor de 12 naciones han confirmado su compromiso de participar en la operación. Esta diversidad de apoyo internacional es un indicativo del interés colectivo en mantener abiertas las rutas de navegación vitales para la economía global.

Reacciones en el Escenario Político

La respuesta de la política estadounidense no se hizo esperar. Donald Trump criticó abiertamente a la OTAN, calificándola de “inútil” por no apoyar sus acciones militares contra Irán. Este comentario resalta las tensiones que aún persisten en las relaciones internacionales en torno a la cuestión iraní.

Implicancias Futuras

La misión no solo busca salvaguardar el tránsito marítimo, sino también estabilizar la situación en una región que ha sido escenario de conflictos prolongados. La capacidad de estas naciones para trabajar unidas será clave para la seguridad energética mundial.