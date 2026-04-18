Beca Benito Juárez y Rita Cetina 2026: ¿Qué hacer si no recogiste tu tarjeta a tiempo?

La Beca Rita Cetina 2026 brinda un esencial respaldo a los estudiantes de educación básica en escuelas públicas, pero muchos padres enfrentan inconvenientes para recoger la tarjeta. Aquí te explicamos cómo asegurarte de no perder este beneficio.

¿Qué es la Beca Rita Cetina 2026?

Esta beca representa un apoyo crucial de 1,900 pesos mensuales dirigido a estudiantes de educación básica. Comprender cómo funciona es fundamental para aprovechar al máximo este recurso educativo.

Recuperando la Tarjeta del Banco del Bienestar

Si no pudiste recoger la tarjeta en la fecha indicada, no entres en pánico. La beca sigue vigente, y las autoridades han dispuesto mecanismos para la entrega tardía de tarjetas.

Puntos Importantes para la Recuperación

No haber recogido la tarjeta en la fecha asignada no significa la pérdida del apoyo. Esta medida garantiza que los recursos permanezcan asociados al tutor registrado. Las tarjetas no entregadas se guardan de forma segura.

Pasos a Seguir si No Has Recogido Tu Tarjeta

Si te encuentras en esta situación, te recomendamos estar atento a los siguientes pasos:

Consulta avisos en la escuela y redes sociales.

Asiste a las jornadas extemporáneas de entrega o visita la Sede Auxiliar Regional Estatal (SARE) más cercana.

Contacta el número 55 1162 0300 para obtener más información sobre las fechas disponibles.

Documentación Necesaria

Al asistir a las jornadas extemporáneas, es vital llevar la siguiente documentación:

Identificación oficial vigente (original y copia).

Acta de nacimiento (copia).

Comprobante de domicilio reciente (copia).

Código de Registro Único de Población (CURP) (copia).

Recomendaciones para Mantener el Beneficio

Para asegurar que tu acceso a la beca no se vea interrumpido, sigue estos consejos:

Consulta regularmente la información en la escuela y los canales oficiales.

Guarda la tarjeta en un lugar seguro y cambia el NIP al recibirla.

Si tienes dudas, acércate al personal de la escuela o llama a la línea de atención.

Conclusiones

Al seguir estos pasos, puedes garantizar el acceso a los ingresos acumulados y asegurar que el apoyo de la Beca Rita Cetina se mantenga activo, incluso si no pudiste recoger la tarjeta en la primera oportunidad. Mantente informado y actúa con rapidez para maximizar los beneficios que esta beca ofrece a tus hijos.