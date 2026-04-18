Dólar vs. Plazo Fijo: ¿Dónde es mejor invertir hoy?

Las decisiones financieras en Argentina se tornan cada vez más complejas. Con un entorno inflacionario y diversas opciones de inversión, los ahorristas se preguntan: ¿dólares o pesos?

Consejos de Expertos para Optimizar tus Ahorros

Según el economista Damián Di Pace, el plazo fijo en pesos ha superado al dólar oficial. «Muchos que optaron por los dólares han visto reducido su poder adquisitivo», afirma.

Di Pace señala que, a pesar de la percepción de devaluación constante del peso, «en los últimos seis meses la tendencia ha sido favorable al peso». El dólar oficial mayorista ha permanecido casi sin cambios, mientras que un depósito a plazo fijo, renovado mensualmente, ha generado rendimientos compuestos atractivos.

Durante este periodo, el rendimiento del plazo fijo tradicional ha fluctuado entre el 18% y el 22% nominal, gracias a los beneficios del interés compuesto.

¿Qué Opciones de Inversión Existen?

Di Pace propone diversas estrategias para los ahorristas frente a la estabilidad del dólar:

1. Mantenerse en Pesos

En el corto plazo, permanecer en pesos puede ser ventajoso. La paridad del dólar oficial sigue controlada por el Banco Central, lo que permite a los depósitos a plazo fijo rendir dividendos sólidos, a pesar de algunas bajas en las tasas.

2. Revisar las Tasas de Plazo Fijo

Es fundamental comparar las tasas ofrecidas por distintos bancos. La opción de renovar mensualmente te brinda flexibilidad, mientras que los depósitos UVA pueden ofrecer una mayor protección frente a la inflación.

3. Considerar LECAP

Las Letras del Tesoro, conocidas como LECAP, suelen ofrecer rendimientos más altos que el plazo fijo. Otra ventaja es que puedes venderlas antes si necesitas liquidez inmediata.

La clave está en la diversificación: «No pongas todos tus ahorros en un solo lugar», recomienda Di Pace. Es aconsejable distribuir tu inversión en varias opciones y revisar las tasas mensualmente, ya que estas pueden variar rápidamente.

Entendiendo el Interés: Simple vs. Compuesto

El economista explica el concepto de interés utilizando una analogía simple: «Si le pides prestados 100 pesos a un amigo y al devolvérselos finalmente le entregas 110, has aprendido sobre el interés».

Di Pace aclara que el interés se refiere al costo de utilizar dinero ajeno. «Cuando pides prestado, pagas interés. Si prestas, ganas interés», añade. Por ejemplo, si tomas un préstamo de 100 pesos con una tasa del 10%, al devolverlo deberás montar 110 pesos.

Una diferencia clave entre el interés simple y el compuesto es que el primero siempre se calcula sobre el monto original, mientras que el segundo genera lo que Di Pace llama «hijos financieros». Es decir, el interés comienza a generar nuevos intereses, transformando tus ahorros en una herramienta más potente a largo plazo.

Así, el interés puede ser visto como el alquiler del dinero, siendo fundamental entender en qué posición te encuentras: ¿serás quien paga el alquiler o el que cobra rentas?