Reavivan la Ficha Limpia en Diputados: Un nuevo impulso de aliados y opositores

La búsqueda de un sistema político más transparente vuelve a cobrar fuerza con la reactivación de la iniciativa ‘Ficha Limpia’, que impide la candidatura de individuos condenados por delitos graves.

En un contexto electoral decisivo, los grupos opositores y aliados se han unido para revivir la propuesta de ‘Ficha Limpia’ en Argentina. Esta iniciativa, que busca garantizar que quienes hayan sido condenados por delitos no puedan postularse a cargos políticos, ha sido presentada nuevamente tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. La semana pasada, el bloque del PRO hizo su propuesta en el Senado, mientras que en Diputados lo hicieron las bancadas de Unidos, la Coalición Cívica y la diputada radical Karina Banfi.

Un Movimiento Colectivo para la Integridad Política

Los legisladores involucrados resaltan la colaboración que existe con diversas organizaciones de la sociedad civil, quienes han motivado el regreso de esta propuesta. «Es una sincronicidad que armamos con el movimiento de Ficha Limpia», afirmó uno de los impulsores de la causa.

Un Año de Contratiempos y Nuevos Desafíos

La iniciativa, que lleva gestándose en el Congreso desde 2016, logró avanzar el año pasado en la Cámara de Diputados. Sin embargo, en un giro inesperado, dos senadores misioneros, Sonia Rojas Decut y Carlos Arce, que inicialmente apoyaban la medida, votaron en contra en una crucial sesión. Este desenlace se atribuyó a presiones políticas por parte del oficialismo, aunque la situación sigue siendo opaca y sin aclaraciones por parte de los involucrados.

Reacciones y Consecuencias

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, realizó declaraciones en las que responsabilizó al PRO por la caída del proyecto, mencionando una serie de errores de comunicación. «Fueron los senadores del PRO quienes apuraron la votación», afirmó, sugiriendo que se actuó sin el consenso adecuado, lo que terminó perjudicando la posibilidad de avance de la propuesta.

El Contexto Actual: Nuevas Oportunidades

Con el crecimiento del bloque de La Libertad Avanza, que ha pasado de seis a 21 senadores, la posibilidad de revitalizar la legislación en favor de la ‘Ficha Limpia’ parece más accesible esta vez. La presión está sobre el oficialismo, que podría tener la clave para la aprobación definitiva de la norma.

Propuestas Específicas de la Legislación

Una de las propuestas, encabezada por la santafesina Gisela Scaglia, establece que no podrán postularse aquellos con condenas firmes por delitos como corrupción, narcotráfico, y otros delitos graves, además de incluir a deudores alimentarios morosos. Esta es una medida significativa para garantizar que solo personas íntegras puedan ocupar cargos en la política.

Desde el PRO, se añadió que «se creará un Registro Público en la Cámara Nacional Electoral para asegurar la aplicación automática de estas disposiciones». La diputada Karina Banfi, quien ha sido una ferviente defensora de esta causa, destacó su compromiso continuo: «Durante años hemos promovido este proyecto y estoy decidida a trabajar para que esta vez sea ley».

Un Compromiso que Trasciende la Política

Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, también subrayó la importancia de la colaboración: «Trabajaremos con otros diputados para que esta iniciativa se convierta en realidad». La revitalización de ‘Ficha Limpia’ no solo representa un desafío legislativo, sino también un movimiento hacia una política más responsable y transparente en Argentina.