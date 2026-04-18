Lo que Perdura en el Tiempo

La nueva producción “Hasta los 120” explora la amistad entre dos mujeres que deciden desafiar el destino en el ocaso de sus vidas. Un relato que refleja la resistencia del vínculo humano frente a las adversidades del tiempo.

“Hasta los 120” surgió en un ambiente de creatividad y colaboración. La dramaturga y directora, junto a Silvia Kanter y Nora Mercado, decidieron entrelazar sus experiencias y recuerdos, lo que dio nacimiento a un relato cautivante sobre la amistad que perdura.

La esencia de la amistad en el centro de la narrativa

Desde el inicio, el concepto de amistad se convirtió en el hilo conductor de esta historia. En un mundo donde los vínculos pueden desgastarse y transformarse, estas dos amigas eligen mantener su conexión. La obra plantea una interrogante fundamental: ¿qué hace que una relación se mantenga sólida a lo largo del tiempo?

Un enfoque innovador: La dramaturgia emergente

A diferencia de una obra teatral tradicional, “Hasta los 120” no parte de un guion preestablecido. En cambio, se teje a partir de anécdotas, recuerdos y los diálogos que surgen en cada ensayo. Las protagonistas, Fanny y Ruthy, deciden escapar de una institución geriátrica, no solo como un acto simbólico, sino como una afirmación práctica de su deseo de vivir plenamente.

Un escenario universal para una historia íntima

Aunque la acción transcurre en un geriátrico, la obra trasciende ese espacio físico, abordando temas universales como el deseo de libertad y la búsqueda de un sentido en la última etapa de la vida. La relación entre Fanny y Ruthy podría resonar con cualquier grupo de amigas que enfrentan el paso del tiempo juntas.

Identidad y memoria: el amalgama de experiencias

El arte se convierte en un medio para explorar lo identitario, abordando cómo las experiencias y recuerdos se entrelazan en nuestras vidas. La obra captura estas dinámicas, mostrando cómo los vínculos se configuran y transforman a lo largo del tiempo.

“Hasta los 120”: Un viaje al corazón de la conexión humana

Esta producción no solo busca entretener, sino también invitar a la reflexión sobre el valor de los vínculos en nuestra existencia. Presentándose todos los sábados a las 20:30 en La Pausa Teatral, en Villa Crespo, la obra añade un matiz especial a la programación cultural local. Asimismo, la sala ofrece una amplia gama de actividades y cursos, promoviendo la convivencia y el crecimiento comunitario.

*Dirección y escritura de «Hasta los 120».