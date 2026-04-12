Crisis Habitacional: Abandono de Viviendas Rurales y Escasez de Recursos para Comprar

El déficit de viviendas en Argentina se agudiza, y las áreas rurales no son la excepción. Un nuevo estudio revela la compleja situación de la vivienda desocupada y las dificultades de acceso en estas comunidades.

Mientras la Justicia Federal investiga los créditos hipotecarios otorgados por el Banco Nación a funcionarios y legisladores, el déficit habitacional sigue ampliándose en Argentina. Especialmente en las zonas rurales, donde una de cada cuatro viviendas permanece vacía, la situación se vuelve aún más crítica. La Fundación Tejido Urbano ha lanzado una serie de investigaciones para arrojar luz sobre esta problemática, que presenta características únicas y preocupantes.

Un panorama complicado: vivienda vacante y demanda insatisfecha

Según el informe de la Fundación, hay una insatisfacción generalizada en la demanda de vivienda, impulsada por factores como bajos ingresos y altos costos de las propiedades, además de una oferta de créditos hipotecarios limitada. Esto resulta en un profundo déficit habitacional y un mercado inmobiliario poco accesible.

Contradicciones del medio rural

Facundo López Binaghi, arquitecto y autor del estudio, señala una contradicción fundamental: existe un parque habitacional vacante en el medio rural, pero las comunidades locales enfrentan grandes dificultades para acceder a estas viviendas. «Las casas desocupadas no cumplen con las condiciones necesarias para ser habitadas y muchas veces carecen de la documentación adecuada para ser comercializadas», explica.

Infraestructura deficiente y falta de servicios

Aparte de la escasez de viviendas, la infraestructura básica en muchas zonas rurales es insuficiente. Solo el 30% de la población cuenta con acceso a agua potable, mientras que un alarmante 2% posee conexión a la red cloacal. Esta falta de servicios básicos exacerba la crisis habitacional y aleja a quienes consideran mudarse del entorno urbano.

Recortes en inversión pública

El Centro de Economía Política Argentina (CEPA) ha destacado que las inversiones en transporte y obra pública han sufrido recortes de entre el 87% y el 100% en comparación con el año anterior. Este vacío en la inversión afecta tanto a la infraestructura de caminos como a la calidad de servicios de salud y educación, contribuyendo a una creciente despoblación.

Consecuencias de un ciclo vicioso

Según López Binaghi, la falta de servicios lleva a un ciclo destructivo: al despoblarse las áreas rurales, se retiran servicios esenciales, lo que a su vez impulsa a más personas a abandonar estas comunidades. Esta situación ha sido respaldada por Bárbara Bonelli, directora nacional de Hábitat para la Humanidad, quien afirma que Argentina es uno de los países más urbanizados, debido a la falta de condiciones mínimas en las comunidades rurales.

Un derecho humano en juego

Bonelli subraya que el acceso a un hábitat adecuado, incluyendo servicios como agua potable y energía, es un derecho humano. Sin embargo, muchas áreas rurales carecen de estos fundamentos básicos, generando una creciente desigualdad que se refleja en las ciudades, donde el crecimiento desordenado no puede cubrir la cada vez mayor demanda.