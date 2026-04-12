Nuevo documental revela que 98 Degrees tenía un manual de consentimiento durante sus giras en los 90

Un nuevo documental desvela las sorprendentes experiencias de la famosa boyband de los años 90, 98 Degrees, y las precauciones que tomaron ante las complejidades de la fama y su impacto en los jóvenes.

Nick Lachey y su Impactante Revelación

En el documental «Boy Band Confidential», el vocalista principal de 98 Degrees, Nick Lachey, comparte una inquietante anécdota de sus inicios. Durante su primera gira, la compañía discográfica proporcionó al grupo un manual que detallaba la edad de consentimiento en cada estado de Estados Unidos. Lachey recuerda: “Era un libro que guardábamos en el autobús de la gira. Aunque suene sospechoso, estaba diseñado como una precaución para nosotros.”

Un Contexto Complicado

La edad de consentimiento varía entre 16 y 18 años en los Estados Unidos, y el manual servía para proteger a los miembros del grupo, que tenían entre 21 y 24 años, mientras interactuaban con fans. Lachey enfatiza: “Desafortunadamente, había personas que querían derribarte.”

Reacciones Encuentro la Revelación

Las declaraciones de Lachey han generado una diversidad de reacciones. Un panel de la charla canadiense «The Social» comentó que, a pesar de lo inquietante de la situación, contar con un manual de ese tipo era “realmente progresista” para la época, anterior al movimiento #MeToo. Sin embargo, algunos expresaron su incomodidad, señalando que la necesidad de un manual de ese tipo resulta perturbadora.

Un Viaje Marcado por Desafíos

El documental, que se estrenará en dos partes, también ahonda en los retos que enfrentaron los integrantes de 98 Degrees en la industria musical de los años 90, un período conocido por su auge y, a la vez, por el abuso y la manipulación financiera. Lachey revela que, en sus inicios, el grupo recibió muy poco dinero por su contrato con Motown, lo que los llevó a utilizar transporte público y frecuentar cadenas de comida rápida.

Reflexiones sobre la Salud Mental

En «Boy Band Confidential», Lachey también aborda cómo la cultura de cuidar la salud mental de los artistas no existía en su época. A diferencia de figuras contemporáneas que cancelan giras por su bienestar emocional, él narra: “No era una opción. Te presentabas a dar el show y, después, lidiabas con el estrés de otras maneras.”

El Legado de 98 Degrees

Con su estilo inconfundible, 98 Degrees dejó huella en la música pop y alcanzó varios éxitos en las listas estadounidenses entre 1998 y 2000. Además de su popularidad, Lachey se ha mantenido relevante en el espectáculo, recordado por su matrimonio con Jessica Simpson y su rol como presentador en varios programas de Netflix junto a su esposa, Vanessa Lachey.

Un Documental Revelador

«Boy Band Confidential» promete ofrecer una mirada profunda a la vida de estos artistas y la complejidad de su trayectoria. La primera parte del documental se emitirá el lunes a las 9 p.m. ET, mientras que la segunda estará disponible para streaming en HBO Max al día siguiente.