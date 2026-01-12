Crisis Matrimonial: La Primicia de PERFIL sobre Macri y Awada

La pareja ha decidido sellar su separación de manera consensuada antes de la llegada del nuevo año, aunque ambos optaron por pasar las festividades en un ambiente familiar, según revelan fuentes cercanas.

Mauricio Macri y Juliana Awada han decidido concluir su relación tras más de 15 años juntos. A pesar de la ruptura, ambos han acordado disfrutar de las celebraciones de Navidad y Año Nuevo en compañía de su hija, manteniendo una atmósfera familiar, como confirmaron allegados a la pareja.

La Rumorología en Punta del Este

La noticia sobre su separación comenzó a cobrar fuerza durante la reciente temporada estival en Punta del Este. En círculos empresariales y entre figuras influyentes, se empezó a comentar la crisis en el matrimonio del ex presidente. Este ambiente se intensificó durante la inauguración de un nuevo restaurante en el Club de los Balleneros, un punto de encuentro habitual para el entorno más cercano a Macri.

Conversaciones y Susurros

Testigos de la inauguración indicaron que, en conversaciones informales, varios de los amigos más cercanos a Macri compartían inquietudes sobre el estado de su relación. Mientras algunos hablaban de un posible “break”, otros insinuaban una ruptura definitiva. Esta tensión fue descrita por un asistente como “la comezón del séptimo año, con atraso”.

Un Proceso Reflexionado

Las especulaciones sobre su separación incluían razones como los viajes individuales de cada uno y la anticipada mudanza de Awada para preparar su casa en Cumelén, además de la agenda internacional de Macri relacionada con proyectos empresariales. Fuentes cercanas aseguraron que la decisión de separarse fue resultado de un proceso gradual y consensuado, evitando conflictos públicos. Ambos priorizaron la privacidad de su familia y el bienestar de su hija, Antonia, que ahora tiene 14 años.

La Reacción de la Pareja

Hasta el momento, ni Macri ni Awada han realizado declaraciones públicas acerca de su separación. Mientras el expresidente se prepara para retomar su agenda internacional, Awada permanece entre Uruguay y Argentina, concentrándose en su vida personal y familiar. La confirmación de su separación ha dado visibilidad a una situación que ya se murmuraba en diferentes círculos de influencia.