Hospital de Bahía Blanca denuncia a la AFA por $108 millones impagos

Controversia en la AFA: Hospital de Bahía Blanca Reclamando Fondos de un Partido Solidario

El Hospital José Penna de Bahía Blanca se encuentra en medio de una controversia con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), que podría complicar aún más la ya taquillera situación de la organización futbolística. La presidenta de la Cooperadora del hospital ha denunciado que la AFA adeuda la impresionante suma de 108 millones de pesos, recaudados durante un partido amistoso solidario.

El Partido que Generó Expectativas

El torneo, realizado el 22 de marzo de 2025, reunió a la Selección Argentina con un equipo Sub 20 en un encuentro destinado a ayudar al hospital, afectado gravemente por recientes inundaciones en la ciudad. El partido terminó con un claro 2-0 a favor de la selección, pero el verdadero triunfo debía ser para el centro asistencial, que esperaba recibir los fondos necesarios para reparar los daños y adquirir equipamiento médico.

Recaudación y Compromisos

Según comunicados oficiales, la recaudación total del evento alcanzó los 701 millones de pesos. Sin embargo, María del Carmen Martí, presidenta de la Cooperadora, afirmó que solo recibieron 593 millones, lo que significa que aún queda pendiente un monto de 108 millones de pesos. Esta situación ha generado incertidumbre y descontento por parte de quienes gestionan el hospital.

Llamado a la AFA

Martí se expresó en un programa de Radio con Vos, indicando que las autoridades de la AFA reconocieron la recaudación en una conferencia de prensa, pero hasta ahora no se ha esclarecido el destino de la parte que falta. La presidenta manifestó que ya se comunicaron en diversas ocasiones con la AFA, pero no han recibido respuestas satisfactorias respecto a la situación.

Dudas y Explicaciones Necesarias

La falta de información y la ausencia de una justificación clara han llevado a Martí a pedir una explicación formal sobre el estado de los 108 millones de pesos adeudados. "Es fundamental que haya claridad en las cuentas de la cooperadora", subrayó, añadiendo que, aunque no consideren iniciar acciones legales por el momento, lo que buscan es una respuesta concreta.

Consecuencias y Reflexiones

La situación pone de manifiesto no solo la importancia de la transparencia en la gestión de fondos, sino también el impacto que tiene en instituciones de salud que dependen de este tipo de iniciativas. A medida que los días pasan sin respuesta, la incertidumbre sigue creciendo, revelando una faceta menos visible de la relación entre el deporte y la responsabilidad social.

Martí concluyó con la esperanza de recibir, al menos, una comunicación formal que explique la falta de transferencia de los fondos. La situación continúa en desarrollo, y mientras tanto, el hospital se enfrenta a desafíos significativos en su labor vital para la comunidad.