Caputo: Los Dólares Listos para el Próximo Pago

El ministro Luis Caputo ha dado un giro sorpresivo al manejo de las finanzas, garantizando fondos para afrontar compromisos económicos a corto plazo y dejando un remanente para el futuro.

En un movimiento que ha captado la atención del mercado, Luis Caputo ha pasado de depender de recursos limitados para cumplir con los vencimientos de deuda a sentar las bases para un financiamiento más sólido. Este giro, que parece garantizar estabilidad, se produce justo antes de un importante pago de deuda que debe realizarse.

Una Estrategia Financiera Eficaz

El economista Federico Domínguez ha resaltado que, tras el desembolso de $4.218 millones para saldar deudas el próximo viernes, el gobierno se quedará con un excedente que será vital para enfrentar otra obligación de similar magnitud en julio.

Detalles del Pago y Proyecciones Futuras

El pago de julio implicará un monto cercano a $4.200 millones. Según la información proporcionada por Caputo, esta operación de financiamiento presenta un enfoque más estratégico:

El total a pagar el viernes es de $4.218 millones.

De ese monto, $692 millones corresponden al sector público, lo que no se traduce en una salida neta de divisas.

El pago real a entidades privadas ascenderá a $3.526 millones.

Se estima que el Tesoro contará con $2.300 millones provenientes de la privatización de represas, lo que permitirá utilizar entre $1.200 y $1.300 millones del «repo» para cubrir los pagos.

Quedará un remanente para reforzar reservas o para el pago de julio, calculado entre $1.700 y $1.800 millones.

Perspectivas de Tasa de Interés y Acceso a Créditos

Caputo anticipa que en los próximos meses logrará una nueva reducción en las tasas de interés, lo que podría facilitar el regreso a la financiación en mercados de crédito internacionales. El reciente «repo» muestra una reducción significativa en el costo del financiamiento.

Comparativa de Tasas de Interés

La tasa de este préstamo se ha fijado en 7.4% anual, inferior a la de operaciones anteriores. Hace un año, el costo para un «repo» de $1.000 millones era del 8.8% anual. Un cambio notable que refleja una tendencia positiva en la gestión financiera del gobierno.

Durante la operación de junio del año pasado, el coste fue de 8.25% anual, lo que contrasta fuertemente con la tasa actual, gracias a un optimismo creciente en torno a la economía nacional.