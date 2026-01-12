El Gobierno envía 300 brigadistas para combatir incendios en el sur

La provincia de Chubut recibe un apoyo crucial del gobierno para combatir los devastadores incendios forestales que han afectado la región, tras la llegada de lluvias que ofrecen un respiro en la situación.

Los incendios forestales en el sur de Argentina continúan siendo una preocupación alarmante, especialmente en Chubut. El gobierno nacional, bajo la dirección de Javier Milei, ha detallado las medidas adoptadas para combatir el avance del fuego que amenaza la zona.

En un mensaje compartido en la red social X, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, anunció el despliegue de 295 brigadistas. Este equipo está compuesto por 128 efectivos de Parques Nacionales, 104 de la Agencia Federal de Emergencias y 63 brigadistas procedentes de la provincia de Córdoba. Además, el operativo cuenta con 15 aeronaves destinadas a apoyar las labores de extinción.

Agradecimiento a los héroes del fuego

Adorni no solo destacó el esfuerzo de los brigadistas, sino que también agradeció a «los hombres y mujeres que arriesgan su vida para proteger a los argentinos», resaltando el trabajo coordinado del Gabinete Nacional en estos esfuerzos.

Logística del operativo contra incendios

El operativo está cuidadosamente organizado en conjunto con las provincias y localidades afectadas. Se utilizan camiones autobomba 4×4 y se cuenta con el apoyo logístico de las Fuerzas Armadas, que también garantizan atención sanitaria y envíos de asistencia humanitaria a los damnificados.

Condiciones climáticas y su impacto

La llegada de la lluvia este domingo ha proporcionado un alivio temporal a las áreas afectadas, como el Parque Nacional Los Alerces, Esquel, El Hoyo y Epuyén. A pesar de este breve respiro, los especialistas advierten que se requieren entre 20 y 30 milímetros de lluvia para controlar o extinguir completamente el fuego.

Aun así, el personal de emergencias se mantiene alerta, llevando a cabo tareas preventivas para evitar que nuevas llamas surjan en las áreas que han sido devastadas. La coordinación y la constante presencia de efectivos en el terreno son esenciales en esta lucha contra los incendios.