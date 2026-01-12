Muere el músico Yeison Jiménez en accidente aéreo: lo que sabemos hasta ahora

Tragedia en el cielo: Se estrelló la avioneta de Yeison Jiménez

La música colombiana está de luto tras la repentina y trágica muerte del famoso artista Yeison Jiménez en un accidente aéreo que dejó sin vida a seis personas.

Un accidente devastador Yeison Jiménez, el reconocido cantante de música popular, perdió la vida en un trágico accidente aéreo. Según informes, la aeronave en la que viajaba se precipitó poco después de despegar del Aeropuerto Juan José Rondón, localizado en Paipa, Boyacá. El siniestro ocurrió el pasado sábado a las 4:11 de la tarde y las imágenes capturadas por testigos muestran la avioneta en llamas, completamente destruida en un área rural de Boyacá. Lamentablemente, no hubo sobrevivientes. Jiménez volaba junto a cuatro miembros de su equipo y el piloto, con destino a Medellín, donde tenía programado un concierto esa misma noche en Marinilla.

Detalles de la tragedia

Contrario a lo informado inicialmente, la ministra de Transporte, Maria Fernanda Rojas, rectificó que el avión, que se estrelló, sí había logrado despegar. Esta afirmación fue corroborada por el director de la Aeronáutica Civil, Luis Martínez. Un testigo del accidente declaró que observó cómo la avioneta volaba a baja altura, realizó un giro abrupto y luego se precipitó en picada. Las investigaciones sobre las causas del accidente ya están en marcha, incluyendo una revisión de las condiciones del aeropuerto de Paipa y factores que pudieron influir en el trágico desenlace. La aeronave pertenecía a Jiménez, un Piper PA-31 Navajo, modelo conocido por haber sido producido entre 1967 y 1984. Según fuentes cercanas, el artista había mencionado problemas mecánicos en el pasado y contemplaba adquirir un nuevo avión.

La vida de Yeison Jiménez