Crisis Textil: TN & Platex Detiene Operaciones en Tucumán y Afecta a 190 Empleados

Crítica Parada: TN & Platex Detiene Producción en Tucumán y Afecta a 190 Empleados

La reconocida empresa textil TN & Platex ha decidido suspender temporalmente su actividad en la planta de Los Gutiérrez, Tucumán, lo que ha llevado a la suspensión de 190 trabajadores y la implementación de retiros voluntarios.

Una Crisis Profunda en el Sector Textil El cierre de la planta refleja la creciente crisis en la industria textil argentina, exacerbada por el descenso en el consumo, la creciente importación de productos y las complicaciones financieras que enfrenta el sector a nivel nacional. Miguel Andrada, líder de la delegación tucumana, explicó que “estamos a la espera de la decisión de la empresa” y destacó que, por ahora, “los despidos están frenados”, lo que brinda un respiro, aunque el futuro es incierto.

Un Futuro de Incertezas: Suspensiones y Reestructuraciones A pesar de las suspensiones, entre 30 y 35 empleados continuarán trabajando en áreas administrativas y logísticas. Además, se mencionó la reubicación de 12 trabajadores en otras plantas de la compañía en distintas provincias. La posibilidad de reanudar la producción sigue siendo incierta. La reapertura dependerá de mejoras en el contexto productivo y en las condiciones competitivas del mercado.

El Efecto Dominó en Otras Plantas Esta no es la primera vez que TN & Platex toma decisiones drásticas. Recientemente, la empresa suspendió una línea en su planta de La Rioja, lo que resultó en el despido de 50 trabajadores. En la planta de Monte Caseros, Corrientes, la reestructuración también llevó a la pérdida de 17 empleos.