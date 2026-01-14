Matías Alé captura en vivo la impresionante ola gigante en Mar del Plata: ‘¡Un tsunami inesperado!’

Un suceso inusual y trágico sacudió la costa argentina el pasado lunes 12 de enero, cuando un mini tsunami en Santa Clara del Mar dejó un saldo de un muerto y decenas de heridos. Este fenómeno dejó a turistas y residentes en estado de alerta y conmoción.

En medio de una jornada de sol y playa, la tranquilidad se vio interrumpida abruptamente cuando el mar se retiró, revelando una serie de olas gigantes que se acercaban rápidamente. Matías Alé, reconocido humorista, y su compañero Jorge «Carna» Crivelli, estaban en Mar del Plata, a tan solo 20 kilómetros de distancia, cuando comenzaron a registrar el impacto de esta situación. “Quedé en el medio. De golpe, apareció un tsunami”, relató Alé, mientras la gente salía del agua de manera desesperada.

Un Fenómeno Natural Saturado de Peligros

Según expertos, lo que se vivió en Santa Clara del Mar podría clasificarse como un meteotsunami, una ola causada por cambios atmosféricos repentinos. Testigos presenciaron cómo el mar se retiraba inesperadamente y luego regresaba con una fuerza avasalladora, arrastrando sombrillas y pertenencias en su paso.

Las olas crecieron hasta cinco metros en cuestión de minutos, poniendo en peligro a muchos. Aquellos que se encontraban nadando tuvieron que luchar contra la corriente para no ahogarse, mientras otros se apresuraron a rescatar a sus mascotas. Este caos fue captado en vivo por los presentadores de televisión, quienes vivieron momentos de tensión extrema.

El Impacto en la Comunidad

Desafortunadamente, la tragedia también cobró la vida de un joven, que fue empujado por el mar hacia las rocas de una escollera. Además, un hombre de 30 años sufrió un infarto tras ser arrastrado por las olas. Las maniobras de reanimación lograron estabilizarlo, pero su situación es crítica, mientras que otras 35 personas reportaron heridas leves, como golpes y raspones.

El evento ha generado un llamado a la precaución y a la revisión de protocolos de seguridad en zonas costeras, recordando a todos la imprevisibilidad de la naturaleza y la necesidad de estar preparados ante fenómenos similares.