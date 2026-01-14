Protestas en Irán: Trump amenaza con acción contundente si se ejecuta a manifestantes, mientras aumenta el número de muertos.

Título: Denuncian Imminente Ejecución de Erfan Soltani en Irán: La Crisis de las Protestas se Intensifica

Bajada: El joven de 26 años es uno de miles de detenidos en medio de fuertes protestas. Organizaciones de derechos humanos expresan su preocupación por el aumento de las ejecuciones en el país.

Erfan Soltani en el Punto de Mira de la Justicia Irani

Erfan Soltani, un joven de 26 años, enfrenta la pena de muerte en Irán tras ser arrestado durante las intensas manifestaciones de la semana pasada, en un contexto marcado por la represión gubernamental.

Detenido en Karaj, una ciudad cercana a Teherán, Soltani es uno de los miles de manifestantes que han sido apresados recientemente. Su caso ha sido destacado por Amnistía Internacional, que alerta sobre la posibilidad de que las autoridades iraníes ejecuten juicios exprés para sofocar el descontento social.

Contexto de las Protestas y Detenciones Masivas

Desde el inicio de las protestas, el régimen ha intensificado su control, implementando cortes en el internet que dificultan la comunicación y la difusión de información. Según Amnistía Internacional, Soltani perdió el contacto con su familia desde el 8 de enero, justo cuando comenzaron las restricciones de internet.

Un Mar de Violencia

Irán sigue siendo uno de los países con mayores tasas de ejecución en el mundo, ocupando el segundo lugar después de China. En 2022, se realizaron más de 1,500 ejecuciones, según informes de grupos de derechos humanos.

La Human Rights Activists News Agency, con base en EE.UU., reporta hasta ahora más de 2,500 muertes relacionadas con las violentas represión de las manifestaciones, incluyendo a varios niños. La situación es especialmente crítica, con más de 18,000 personas arrestadas, un número que sigue en aumento.

Reacciones Internacionales

El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha condenado la violenta respuesta del gobierno iraní y ha declarado que tomará «acciones contundentes» si se inician las ejecuciones. También ha instado a los patriotas iraníes a continuar con las protestas y ha suscrito la posibilidad de intervenciones militares. Las advertencias en torno a posibles ataques han generado tensiones adicionales entre ambas naciones.