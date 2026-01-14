Óscar Cortés regresa al fútbol sudamericano: detalles de su contrato y cuánto pagará su nuevo club

El joven delantero colombiano da un paso importante en su carrera al sumarse al equipo argentino Huracán, donde tendrá la oportunidad de brillar en la temporada 2026.

El Anuncio que Genera Expectativas

Óscar Cortés, un talentoso delantero de 22 años, ha sido confirmado como nuevo jugador de Huracán de Argentina. El club hizo oficial el anuncio el 13 de enero, revelando los términos del acuerdo con Rangers, su equipo de origen en Escocia.

Un Nuevo Comienzo

Este traspaso representa un cambio significativo para Cortés, quien busca reafirmar su carrera en el fútbol sudamericano después de un paso complicado por Europa, donde no pudo demostrar todo su potencial.

Detalles del Préstamo El delantero firmó un contrato de préstamo por un año, con un costo de 80.000 dólares. Además, Huracán cuenta con tres opciones de compra a seis meses: 1.800.000, 2.000.000 y 2.200.000 dólares por el 50% de los derechos deportivos del jugador.

El Camino de Cortés Hasta Aquí

Antes de su llegada a Huracán, el jugador destacó en Millonarios, donde ayudó a conquistar la Liga BetPlay 2023-I. Su rendimiento atrajo la atención de Lens de Francia, que lo incorporó a su cantera juvenil.

A pesar de mostrar destellos de habilidad, Cortés participó en solo diez partidos con el equipo profesional en Francia, anotando cuatro goles. Más tarde, Rangers de Escocia adquirió sus derechos en un intento de consolidarlo en Europa. Sin embargo, su paso fue marcado por la falta de continuidad.

Un Presente Prometedor en Huracán

Al no obtener los minutos deseados en Gijón, donde no logró marcar en ocho partidos, Cortés ahora ve en Huracán una nueva plataforma para demostrar su calidad. La directiva de Rangers ha expresado su apoyo, deseándole éxito en esta nueva etapa.

“Hoy podemos confirmar que Óscar Cortés ha sido recuperado de su préstamo con el Sporting de Gijón y ahora se unirá al club argentino Huracán en calidad de préstamo para su temporada 2026 con una opción de compra”, se afirmó en un comunicado oficial.