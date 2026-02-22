Cristiano Ronaldo invierte $7.5 millones en empresa de salud

El icónico futbolista portugués ha dado un paso significativo en su carrera empresarial al invertir en una plataforma innovadora de salud y nutrición relacionada con Herbalife.

El renombrado jugador de fútbol Cristiano Ronaldo ha elevado su perfil empresarial al destinar 7.5 millones de dólares en HBL Pro2col Software LLC, una compañía que recopila datos de salud y estilo de vida para crear planes de nutrición individualizados. Esta inversión fortalece su relación con Herbalife, de la que es embajador desde hace más de diez años.

Un Viaje Empresarial en Crecimiento

Ronaldo ha adquirido un 10% de participación en la mencionada empresa tecnológica, que busca fusionar la tecnología con el análisis de datos para ofrecer recomendaciones personalizadas a sus usuarios. En un comunicado, el deportista describió esta oportunidad como una «evolución natural» en su asociación con Herbalife, destacando su emoción por este nuevo desafío profesional y personal.

El Impacto de la Inversión en el Mercado

La noticia de la inversión se dio a conocer en un contexto favorable, coincidiendo con la presentación de los resultados del cuarto trimestre de 2025 de Herbalife, que reportó un crecimiento anual del 1% en ventas. Como resultado, las acciones de la compañía experimentaron un aumento del 17,32%, lo que refleja una clara reacción positiva del mercado tras años difíciles, durante los cuales sus títulos perdieron considerablemente valor.

Una Historia de Desafíos y Éxitos

Herbalife ha enfrentado su cuota de retos, incluyendo una famosa disputa iniciada en 2012 por el inversor Bill Ackman, quien apostó en contra de la empresa. Posteriormente, en 2016, la FTC ordenó a Herbalife reestructurar su modelo de negocio y pagar una multa de 200 millones de dólares por prácticas engañosas. Sin embargo, la compañía ha logrado reponerse y busca consolidarse en el mercado.

Cristiano Ronaldo y Herbalife: Una Colaboración Duradera

La alianza entre Ronaldo y Herbalife comenzó en 2013, cuando el futbolista firmó como embajador global de la marca. En colaboración, se lanzó la bebida deportiva Herbalife24 CR7 Drive, diseñada para satisfacer las necesidades de atletas y amantes del fitness. Esta relación ha evolucionado con el tiempo, apoyada por campañas publicitarias que aprovechan la fama internacional del delantero.

Detrás de Herbalife: Un Modelo de Negocio Único

Herbalife, fundada en 1980, es una multinacional estadounidense que ofrece suplementos dietarios, batidos y productos para el bienestar. Su modelo de negocio se basa en la venta directa a través de una red de distribuidores independientes. Este enfoque permite a los distribuidores generar ingresos tanto por ventas directas como por el reclutamiento de nuevos integrantes.

A pesar de la controversia que rodea a su sistema de marketing multinivel, Herbalife se mantiene en expansión en Argentina y en otros mercados de la región, promoviendo un estilo de vida saludable y productos de nutrición personalizados a través de su amplia red de distribución.