Tensión en 2027: Gvozdenovich critica a Bornoroni y sugiere alianza entre LLA y Llaryora

La reciente declaración del líder oficialista en Diputados, Gabriel Bornoroni, ha encendido la polémica en el ámbito político cordobés, generando reacciones inmediatas desde el entorno de Rodrigo de Loredo.

Las declaraciones de Bornoroni sobre el futuro electoral han puesto en alerta a los miembros del sector radical, particularmente a Matías Gvozdenovich, quien argumentó que la única forma de debilitar al peronismo es a través de la unión de las fuerzas opositoras. Este llamado a la cohesión resuena especialmente en un contexto cargado de incertidumbre, con la mirada puesta en las elecciones de 2027.

Reacciones en el Espacio Radical

Gvozdenovich, titular del bloque UCR en la Unicameral, enfatizó: «Para ganarle al peronismo, es esencial que estemos todos juntos». Este comentario subraya la urgencia de un frente unificado frente a la hegemonía del peronismo en Córdoba, que ya se extiende por tres décadas. En paralelo, De Loredo está trabajando por la creación de una amplia coalición que abarque diversas fuerzas políticas para competir de manera efectiva.

Las Declaraciones que Encendieron la Controversia

Bornoroni, en una reciente entrevista en Telenoche, afirmó que «La Libertad Avanza tendrá candidato propio en Córdoba». Aunque insistió en no ser candidato, esos comentarios han elevado las especulaciones sobre su futura aspiración al poder. Desde el sector de De Loredo, no tardaron en expresar su descontento. Gvozdenovich señaló que dichas afirmaciones resultan extrañas y fuera de lugar para el estado actual de las alianzas políticas.

Crisis de Confianza en el Opositor

El clima se tornó más tenso cuando Gvozdenovich insinuó una posible complicidad entre el libertarismo y el gobierno de Martín Llaryora, tras la actuación de algunos diputados en la reciente votación de la reforma laboral. «¿Es un intercambio por los votos faltantes de Schiaretti y su grupo?», cuestionó, sugiriendo que hubo más en juego que una simple decisión legislativa.

La Advertencia de Gvozdenovich

El legislador radical se mostró contundente: «Si La Libertad Avanza realmente presenta un candidato, sólo servirá para fortalecer al cordobesismo, lo que sería una gran decepción para quienes buscamos un cambio». Estas palabras enfatizan la necesidad de que las fuerzas opositoras se mantengan unidas para enfrentar el poder establecido.

Divisiones Internas y Estrategias Opuestas

La crítica hacia Bornoroni también vino por parte de Miguel Nicolás, quien lanzó un «Dividir para reinar» que apuntó tanto al oficialismo como a la falta de unidad en el bloque libertario. Nicolás advirtió sobre las maniobras que podrían perjudicar la cohesión del frente opositor en un año electoral crucial.

Un Llamado a la Unidad

A medida que las tensiones aumentan, el mensaje clave del radicalismo sigue siendo la unidad: «La cohesión de la oposición es fundamental para lograr el cambio que Córdoba necesita». Con unas elecciones que se vislumbran cada vez más cercanas, se hace urgente encontrar un terreno común entre los distintos actores políticos.

Las recientes disputas han reabierto las viejas heridas dentro de la oposición en Córdoba, en un delicado equilibrio que probablemente se agite a medida que se acerque el pre electoral. Aún queda por ver si las aspiraciones de un frente unificado logrará materializarse, en un tablero donde las diferencias son cada vez más evidentes.