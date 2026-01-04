Cristina es dada de alta tras dos semanas de internación y continuará su recuperación en casa.

La expresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, recibió el alta médica tras una intervención quirúrgica y ya se encuentra en su domicilio. La noticia se produce en medio de un contexto político cargado de tensiones.

Después de dos semanas de internación en el Sanatorio Otamendi debido a una apendicitis aguda con peritonitis, Cristina Fernández de Kirchner ha vuelto a su hogar en Constitución. La exmandataria, de 72 años, había sido operada de urgencia cuando experimentó intensos dolores abdominales.

Detalles de la Intervención y Recuperación

En un parte médico que se emitió al momento del alta, se informó que se retiró un drenaje peritoneal. Cristina continuará su tratamiento con antibióticos de forma ambulatoria, bajo la atenta supervisión de su equipo médico. Durante su internación, sufrió íleo posoperatorio, una condición que afecta el movimiento del intestino tras la cirugía.

Contexto Político en el Momento de su Salida

Su alta se produjo en un día marcado por la conmoción global por la detención de Nicolás Maduro, ordenada por el expresidente estadounidense Donald Trump. A pesar de su situación legal, Cristina mantiene su liderazgo en el Partido Justicialista, que condenó la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela.

Condiciones de su Prisión Domiciliaria

Actualmente, Cristina cumple prisión domiciliaria tras ser condenada por su rol en la causa Vialidad, que investiga el direccionamiento de obras públicas durante su administración. Esta prisión domiciliaria está sujeta a estrictas limitaciones: solo puede recibir hasta tres visitas diarias de una lista autorizada, y cada visita está limitada a dos horas, permitiéndose dos por semana. Además, el acceso a la terraza está restringido a un máximo de dos horas al día.

Implicaciones Judiciales en Curso

Poco antes de su alta, se llevó a cabo la última audiencia del año en el juicio de los «Cuadernos», donde se la acusa de ser líder de una asociación ilícita. Este proceso judicial, que involucra a otros 86 acusados, se prevé que dure al menos tres años y se someterán a más días de audiencias a partir de marzo.

Expectativas Futuras

Durante la feria judicial de enero, se producirá un cambio en la composición del Tribunal Oral Federal N° 2, responsable de su caso. Esto podría abrir nuevas oportunidades para que se reevalúen las condiciones de su prisión domiciliaria, ya que dos de los tres jueces actuales estarán de vacaciones.