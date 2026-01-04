Un gastroenterólogo de Harvard comparte las frutas clave para tu salud digestiva

El médico Saurabh Sethi revela cuáles frutas deberías incorporar a tu dieta para mejorar tu salud intestinal y fortalecer tu sistema inmunológico. ¡Conócelas a continuación!

No todas las frutas son igualmente beneficiosas para nuestro organismo. Saurabh Sethi, gastroenterólogo de Harvard, ha compartido en su cuenta de Instagram su top cinco de frutas que no solo favorecen la salud digestiva, sino que también aportan diversos beneficios a nuestro sistema inmunológico y cardiovascular.

Las Frutas Clave para tu Salud Digestiva

Entre las recomendaciones de Sethi se encuentran las siguientes frutas, ideales para promover una buena salud gastrointestinal:

Papaya

La papaya es conocida por sus propiedades digestivas; actúa como un poderoso aliado en la reducción de la acidez estomacal.

Kiwi

Rico en fibra y actinidina, el kiwi estimula la digestión y mejora la salud intestinal, ayudando a prevenir el estreñimiento.

Manzanas

Una fuente excelente de pectina, las manzanas ayudan a promover el crecimiento de bacterias saludables en el intestino y regulan el tránsito intestinal.

Peras

Las peras son ricas en fibra soluble, lo que las convierte en una excelente opción para mejorar la digestión y regular los niveles de azúcar en sangre.

Plátanos

Con su alto contenido en potasio y fibra, los plátanos son ideales para combatir la acidez y mejorar la salud digestiva.

Otros Consejos para una Digestión Óptima

Además de incorporar estas frutas en tu dieta, es fundamental considerar otros aspectos de la alimentación para mantener una buena salud gastrointestinal:

Alimentos que Ayudan

Los especialistas sugieren incluir vegetales de hoja verde, como espinaca y kale, por su alto contenido en antioxidantes y fibra que regulan el intestino y previenen el estreñimiento.

Hidratación y Ejercicio

Una adecuada hidratación y la práctica de actividad física son cruciales para una buena digestión. Se recomienda consumir suficiente agua y realizar ejercicios regularmente.

Importancia de la Higiene

Finalmente, mantener buenos hábitos de higiene es esencial. Lavarse las manos antes de comer y después de ir al baño puede prevenir infecciones gastrointestinales.