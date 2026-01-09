Cristina Kirchner rinde homenaje al militante fallecido en accidente frente a su hogar

Durante la mañana de este miércoles, un fatídico accidente cobró la vida de Adrián Cherasco, un militante que se encontraba haciendo vigilias en el domicilio de la expresidenta Cristina Kirchner. La tragedia se desató en medio de una persecución policial.

El trágico incidente ocurrió en San José 1111, donde la exvicepresidenta reside bajo prisión domiciliaria. Cherasco, de 39 años, fue atropellado por un taxi que, tras ser embestido por un motociclista en fuga, terminó subiendo a la vereda. El joven había viajado desde Córdoba para mostrar su apoyo a Kirchner y su muerte causó una profunda conmoción.

Cristina Kirchner compartió su dolor a través de redes sociales: “Me cuesta mucho escribir estas líneas”, expresó, relatando cómo escuchó el impacto y los gritos fuera de su ventana. Al mirar, vio el taxi incrustado y a un hombre, que resultó ser Cherasco, inmóvil en la vereda.

Un duelo en medio del caos

“Supe que había terminado recientemente el secundario y que los militantes le apodaban ‘Córdoba’”, continuó Kirchner, quien agradeció el compromiso y la dedicación de Cherasco durante estos meses. “¿Será un signo de la época que nos toca vivir?”, se preguntó, mientras lamentaba la forma en que el amor y la lealtad pueden verse desafortunadamente truncados.

Detalles del accidente

De acuerdo a la información proporcionada por fuentes policiales, el suceso inició cuando la Policía de la Ciudad detectó una moto sin patente en el barrio de San Telmo. Al intentar detener al motociclista, este emprendió la huida y causó el accidente al colisionar con un taxi en la intersección de Humberto 1° y San José.

El impacto fue devastador: el taxi subió a la vereda, atropellando a dos transeúntes. Mientras uno de los heridos fue trasladado al hospital, Cherasco perdió la vida en el lugar, dejando a su familia y amigos sumidos en el dolor.

Detención del motociclista

La Policía confirmaron que el conductor de la moto, quien se había evadido, fue finalmente detenido. Entre sus pertenencias se encontró una chapa patente reportada como robada, lo que agrava aún más la situación.