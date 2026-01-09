Protestas en Minneapolis tras el tiroteo mortal de una conductora por un agente de ICE

La indignación se desató en Minneapolis luego de que un oficial de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) disparara y matara a una mujer durante una operación de control migratorio que muchos consideran excesiva.

El fatídico incidente involucró a Renee Good, de 37 años, quien recibió un disparo a quemarropa mientras intentaba escapar de un grupo de agentes que rodeaba su vehículo, que supuestamente obstruía el paso.

Detalles del impactante suceso

Imágenes del incidente capturan el momento en que un agente, con la cara cubierta, trata de abrir la puerta del auto de Good antes de que otro agente, también encapuchado, dispare en varias ocasiones contra su SUV Honda. Tras los disparos, el vehículo pierde el control y choca contra otros autos, mientras testigos, horrorizados, expresan su furia hacia los funcionarios federales.

Protestas masivas contra la violencia del ICE

Desde la mañana del jueves, numerosos manifestantes se congregaron frente a un edificio federal en Minneapolis, uno de los principales centros de la operación migratoria. Con gritos de «¡No más ICE!», «¡Fuera nazis!» y «¡Justicia ya!», los manifestantes se enfrentaron a la policía fronteriza, quienes respondieron con gas pimienta y granadas de gas lacrimógeno.

“Deberíamos sentirnos horrorizados”, afirmó Shanta Hejmadi, manifestante. “Nuestro gobierno está librando una guerra contra nuestros ciudadanos. Debemos salir y decir que no a esto. ¿Qué más podemos hacer?”

Oposición en múltiples ciudades

Las manifestaciones no se limitaron a Minneapolis; se esperaban protestas similares en Nueva York, Seattle, Detroit, Washington, Los Ángeles, Filadelfia, San Antonio, Nueva Orleans y Chicago, así como en ciudades más pequeñas de Arizona, Carolina del Norte y New Hampshire a lo largo de la semana.

La respuesta de las autoridades

Los líderes locales exigieron la retirada de los agentes de ICE en Minnesota, pero la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, restó importancia a estas demandas, afirmando que los agentes permanecerán. Hasta ahora, más de 2,000 oficiales han sido desplegados en la región, y más de 1,500 arrestos han sido realizados.

Noem calificó el incidente como un «acto de terrorismo doméstico», alegando que Good intentó embestir a los agentes. Por su parte, el presidente Donald Trump también defendió las acciones de ICE en redes sociales.

El alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, cuestionó las declaraciones de Noem, rechazando su interpretación del incidente y afirmando que su versión es «ridícula». Además, criticó la presencia federal, pidiendo que los agentes se marchen.

Investigación en curso

El director de la Oficina de Aplicación Criminal de Minnesota informó sobre su exclusión de la investigación del tiroteo por parte de la oficina del fiscal estadounidense. Se acordó que el FBI lideraría el caso, limitando el acceso del BCA a las pruebas necesarias para una investigación completa y rigurosa, lo que ha llevado a la oficina a retirarse del caso.

Este tiroteo representa un escalón crítico en las operaciones de control migratorio que se han intensificado en varias ciudades bajo la administración de Trump, marcando al menos la quinta muerte relacionada con estas acciones.