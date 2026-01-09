Todo sobre el Barigüí: Definición y Estrategias de Combate

Las altas temperaturas y la humedad están propiciando la proliferación del barigüí en la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores. Esta inquietante mosca, conocida por su mordida, puede causar molestias y hasta alergias.

¿Qué es el Barigüí?

El barigüí, comúnmente denominado «mosca negra», es un pequeño insecto volador que se encuentra frecuentemente en zonas cercanas a corrientes de agua, como ríos y arroyos.

La Mordedura del Barigüí: Efectos y Síntomas

A diferencia de los mosquitos, este insecto no realiza una picadura; en su lugar, utiliza sus garras para cortar la piel y alimentarse de la sangre que brota, lo que genera un dolor intenso y mayor irritación. Las mordeduras pueden causar enrojecimiento, hinchazón y picazón severa. En algunos casos, pueden desencadenar reacciones alérgicas que incluyen fiebre o ardor en la piel.

Consecuencias de la Mordedura

Las lesiones suelen manifestarse como manchas rojas y costras que tardan en sanar. Es fundamental evitar rascarse, ya que esto podría propiciar infecciones por patógenos que se encuentran en las manos o uñas.

Consejos para Prevenir Mordeduras

Para protegerse del barigüí, se recomienda aplicar un repelente similar al que se usa contra los mosquitos, preferentemente uno que contenga DEET en alta concentración. Además, es recomendable vestir ropa de mangas largas y pantalones largos en tonos claros, ya que los colores oscuros atraen a este insecto.

Otras Medidas de Prevención

Instalar mosquiteros en puertas y ventanas y mantener un entorno limpio, libre de humedad, son prácticas recomendadas para reducir el riesgo de encuentros con el barigüí.

Cómo Actuar Si Te Muerde un Barigüí

Ante una mordedura, lo mejor es lavar la zona afectada con agua y jabón inmediatamente, aplicar hielo o compresas frías para reducir la inflamación, y utilizar cremas calmantes o antihistamínicas. Si aparece una reacción alérgica, consulta a un médico.

Proliferación del Barigüí en Buenos Aires

El entomólogo Guillermo Tarelli señala que estos insectos están presentes en el entorno, pero las recientes lluvias intensas y el aumento del caudal de ríos han creado condiciones óptimas para su proliferación. Aunque se suele asociar su presencia a situaciones de inundación, Tarelli puntualiza que el barigüí se desarrolla en aguas corrientes, lo que complica su control.

Desafíos en el Control del Barigüí

La particular biología del barigüí hace que las fumigaciones tradicionales sean ineficaces. Tarelli enfatiza que la lucha contra el barigüí es complicada debido a que sus larvas se encuentran en ríos de caudal significativo, y las medidas contra el adulto tienen un impacto limitado.

Mejores Prácticas Durante la Presencia del Barigüí

Es aconsejable evitar las cercanías de ríos o arroyos durante las horas de mayor actividad de estos insectos, que suelen ser durante el amanecer y el atardecer.