Víctor Papacelli: ‘Cerramos un año de contracción en el consumo’

La recuperación del consumo en Argentina para 2026 es incierta y dependerá de acciones concretas que restablezcan el poder adquisitivo, según Víctor Papacelli, presidente de la Asociación de Supermercados y Autoservicios.

En una reciente entrevista con Canal E, Víctor Papacelli reveló el complejo panorama que enfrenta el sector supermercadista, marcado por una caída del 5% en las ventas interanuales. A pesar de algunos momentos de leve desaceleración en la contracción, el año culminó con un balance negativo.

Expectativas Moderadas para el Futuro

A pesar de la situación desalentadora, Papacelli expresa una perspectiva moderadamente optimista para 2026. Sin embargo, aclara que la recuperación del consumo no ocurrirá de manera automática. “Se requieren medidas que estimulen el consumo», afirmó, enfatizando que, a pesar de las promocionales del año anterior, la falta de aumentos salariales impactó negativamente en los resultados.

Transformación en los Hábitos de Compra

Uno de los cambios más destacados en el comportamiento del consumidor fue la búsqueda de precios más bajos frente a las marcas. “Los consumidores se están inclinando a elegir segundas y terceras marcas para estirar su presupuesto”, explicó Papacelli. Esta tendencia se reflejó claramente en las góndolas, donde las marcas premium fueron las más afectadas.

Desafíos Laborales y Estructurales

En el ámbito laboral, Papacelli aseguró que no hay cierres masivos de supermercados, aunque advirtió sobre un equilibrio operativo frágil. La posible venta de una gran cadena genera inquietud, pero también representa la oportunidad para conservar puestos de trabajo.

Inflación y Adaptaciones Financieras

Papacelli también abordó el tema de la inflación, destacando un aspecto positivo: “La contención de los índices inflacionarios ha sido un logro importante”. Aun así, señaló que un 2 o 2.5% sigue siendo alto, y cualquier incremento en los precios puede repercutir directamente en el costo de los productos en las góndolas.

Además, hizo hincapié en el creciente endeudamiento familiar, con un aumento en el uso de tarjetas de crédito y débito para la compra de productos de primera necesidad. “Esto nos ha llevado a reestructurarnos financieramente como supermercados”, concluyó, subrayando la importante cuestión de la informalidad en la economía argentina, que afecta casi al 50% de las transacciones.