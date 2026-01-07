Cristina Kirchner solicita habilitar la feria judicial para revisar restricciones en su prisión domiciliaria tras su internación

Cristina Kirchner Busca Revisar Restricciones en su Prisión Domiciliaria

La ex presidenta argentina, Cristina Kirchner, ha solicitado que se habilite la feria judicial para abordar dos apelaciones relacionadas con las restricciones impuestas durante su prisión domiciliaria. Actualmente, cumple una condena de seis años por la causa "Vialidad".

Este pedido está en manos de la Cámara Federal de Casación Penal, que se espera resuelva en los próximos días, según informaron fuentes judiciales. La defensa de Kirchner, que recientemente recibió el alta tras una operación de apendicitis, busca desafiar fallos del Tribunal Oral Federal 2 sobre limitaciones en sus visitas.

Un Pedido Urgente en el Contexto Judicial

La expolítica, que se encuentra bajo prisión domiciliaria desde junio, solicita que sus planteos sean considerados durante el receso de enero. Esto sigue a su reciente tratamiento médico en la clínica Otamendi. La decisión de habilitar la feria recaerá en los jueces Ángela Ledesma, Mariano Borinsky y Guillermo Yacobucci, quienes deberán evaluar la viabilidad de las apelaciones.

Las Limitaciones en las Visitas

Uno de los puntos clave en esta discusión es si las restricciones en las visitas a quienes cumplen prisión domiciliaria afectan su libertad. Actualmente, se permite que Kirchner reciba visitas solo dos veces por semana, limitadas a tres personas y con un tiempo máximo de dos horas. Esta normativa surgió tras la divulgación de una fotografía donde se la ve rodeada de nueve economistas, lo que provocó el malestar del tribunal.

Detalles sobre las Apelaciones

Además del tema de las visitas, Kirchner ha apelado otro fallo que rechazó su solicitud de agregar más personas a la lista de visitantes que no requieren autorización. En su petición, incluyó a su cuñada, la ex gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner, y a sus sobrinas, Romina y Natalia Mercado. Sin embargo, el tribunal consideró que no existe un vínculo directo y que su residencia en otra provincia hace poco razonable una autorización amplia.

Nuevas Autoridades en la Lista de Visitas

El Tribunal también ha decidido aceptar que el ministro de Salud de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, sea incorporado a la lista de visitantes sin autorización, ya que fue designado como coordinador médico de Kirchner. Esto contrasta con la negativa hacia el rol de apoderado de Juan Martín Mena, actual ministro de Justicia provincial.

Esperan Resoluciones Aceleradas