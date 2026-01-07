Dólar blue: Cierre del 6 de enero de 2026

La jornada cambiaria de hoy muestra un panorama interesante para el dólar en Argentina. Aquí te contamos los detalles sobre las distintas variantes de la moneda estadounidense.

Valor Actual del Dólar Blue

En el mercado paralelo, el dólar blue se establece en $1.495,00 para la compra y $1.515,00 para la venta.

Dólar Oficial: ¿Cuánto Cotiza?

Según la información del Banco de la Nación Argentina (BNA), el dólar oficial cierra la jornada en $1.440,00 para la compra y $1.490,00 para la venta.

Precio del Dólar MEP

El dólar MEP, o dólar bolsa, se encuentra en $1.496,50 para la compra y $1.498,00 para la venta.

Dólar Contado con Liquidación: Cotización Actual

El dólar contado con liquidación (CCL) se sitúa en $1.531,90 para la compra y $1.532,30 para la venta.

Dólar Cripto: Valor Actual

En el ámbito de las criptomonedas, el dólar cripto cotiza a $1.532,60 para la compra y a $1.533,30 para la venta.

Dólar Tarjeta: ¿Qué Precio Tiene?

El tipo de cambio aplicado para el resumen de la tarjeta se ubica hoy en $1.937,00.

Riesgo País: Indicador Clave

El riesgo país, un indicador proporcionado por JP Morgan, se encuentra hoy en 561 puntos básicos.