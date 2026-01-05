Crítica de Gurú de Wall Street a la política cambiaria argentina: Respuesta del vice de Caputo

El economista Robin Brooks critica la política económica de Javier Milei y Luis Caputo, mientras que José Luis Daza defiende el enfoque del Gobierno argentino.

Robin Brooks, reconocido economista Jefe del Instituto de Finanzas Internacionales y exestratega de Goldman Sachs, ha vuelto a manifestar su desacuerdo con la política cambiaria del presidente Javier Milei y su ministro de Economía, Luis Caputo. En una reciente intervención, Brooks reaccionó a las declaraciones de José Luis Daza, secretario de Política Económica y posible viceministro de Caputo.

Críticas de un Experto Global

En su cuenta en X, Brooks expresó su inquietud sobre la situación económica argentina: “A la élite argentina le gusta la paridad del dólar, ya que posee una gran riqueza que perdería valor si se abandona”. Su afirmación pone en evidencia su percepción de que la actual estrategia económica privilegia a unos pocos en detrimento de la mayoría de la población.

Brooks ha indicado que el Producto Interno Bruto de Argentina “se desploma debido a esta locura”. Según él, el presidente Milei sigue una línea de política cambiaria similar a la de sus predecesores, en lugar de adoptar un sistema que permita la flotación libre del dólar.

Defensa del Gobierno Argentino

Daza, por su parte, respondió a Brooks sugiriendo que su opinión revela una “grave incomprensión de la realidad económica” del país. Destacó que Argentina es altamente dolarizada, donde gran parte de la riqueza se mantiene en dólares, utilizando el peso solo para transacciones cotidianas. “La base monetaria representa menos del 4,5% del PIB”, añadió, enfatizando el carácter limitado del peso en la economía.

La Dolarización de la Riqueza

Según sus estimaciones, los argentinos tienen alrededor de US$ 200.000 millones en efectivo en Argentina y cerca de US$ 400.000 millones en el extranjero. Daza señala que los sectores más privilegiados de la sociedad están completamente dolarizados, utilizando el dólar para cubrir gastos, mientras apenas operan en pesos.

Daza también advirtió que las devaluaciones del peso benefician a los ricos a expensas de los trabajadores, generando una transferencia significativa de riqueza que agrava la pobreza. “Robin, en este caso, tu interpretación es completamente errónea”, concluyó, defendiendo la postura del Gobierno argentino.

Un Debate en Confrontación

Ante la respuesta de Daza, Brooks planteó una inquietud sobre el bajo rendimiento de la economía argentina en comparación con otros países de la región. Se preguntó acerca de la repetida tendencia a vincular el peso al dólar, sugiriendo que esa estrategia históricamente no ha funcionado.

