Obras en La Calera: Camino de las Sierras y el Reclamo por el Peaje

La Municipalidad de La Calera avanza en importantes obras junto a Camino de las Sierras, buscando mejorar la ruta E55 y hacer frente al polémico cobro del peaje en el acceso a Córdoba.

Obras que Cambiarán el Futuro de La Calera

El municipio, bajo la gestión del intendente Fernando Rambaldi, ha establecido un diálogo constante con la concesionaria Camino de las Sierras. Según Lucas Larrosa, concejal de la localidad, “la relación es buena, aunque con desafíos”.

Compromisos de Inversión y Mejoras en Infraestructura

Las conversaciones con la Provincia han dado lugar a compromisos significativos. Se espera la construcción de:

4,000 metros de retroalimentación

18 paradas de colectivo con garitas

Obras para reducir la velocidad en sectores peligrosos, como la salida de las canteras.

Larrosa indicó que “los colectivos se veían obligados a detenerse en la calzada porque la banquina no estaba pavimentada”. Además, se están implementando mejoras en la señalización y el estado de la calzada.

Prioridad: La Pasarela para la Escuela Rural Dardo Rocha

Uno de los proyectos más relevantes es la construcción de una pasarela elevada para los estudiantes de la escuela rural Dardo Rocha, quienes cruzan la ruta diariamente. “Este paso debería haberse construido hace más de 20 años”, subrayó Larrosa, destacando la necesidad de garantizar la seguridad vial en una zona con altos índices de accidentes.

Desafíos en el Cobro del Peaje

A pesar de los avances, el reclamo por el peaje persiste. Larrosa comentó: “Para los 3.2 kilómetros de autovía construidos, ya hemos pagado veinte veces”. Además, este peaje representa la segunda cabina con mayores ingresos dentro de la Red de Accesos a Córdoba.

Descuento a Residentes y Manifestaciones Activas

Las negociaciones recientes han logrado un descuento para residentes, reduciendo el costo del peaje de 690 a 495 pesos. Sin embargo, el aumento ha desencadenado nuevas protestas. Los vecinos continúan exigiendo la eximición total del pago, un beneficio que había existido anteriormente.

La Lucha por la Justificación del Peaje

Larrosa enfatizó que este peaje no sigue la lógica de otras rutas provinciales, afirmando: “Esto no es una autovía, es una avenida; los vecinos pagamos diariamente para ir al colegio o al médico”. Destacó también la falta de una vía alternativa, como exige la normativa vigente.

Apoyo del Intendente y Futuro de las Negociaciones

El intendente Rambaldi continuará respaldando las demandas de los vecinos, señalando que “el único que puede solucionar esto es el gobernador”. Para Larrosa, eliminar el cobro del peaje sería un paso fundamental para rectificar una injusticia histórica en La Calera.