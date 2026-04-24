Crítica situación salarial: El 70% de los profesionales insatisfechos

En un escenario marcado por incertidumbre, un nuevo informe de Michael Page revela importantes tendencias sobre el mercado laboral en Argentina, donde las expectativas profesionales y corporativas parecen chocar.

La Guía Salarial 2026 Argentina, elaborada por Michael Page, destaca un entorno laboral complejo para el comienzo de este año. Con la participación de más de 1.900 compañías y candidatos, el informe ofrece una visión detallada de las tensiones que afectan al empleo en el país.

Descontento Salarial: La Realidad de los Profesionales Argentinos

El estudio indica que el 60,6% de las empresas espera crecer en 2026, pero solo un 30% está dispuesto a aumentar su personal, una caída comparada con el 41% que anticipó crecimiento el año anterior. Esto demuestra que las empresas están priorizando la eficiencia sobre la rápida expansión.

Increíblemente, 7 de cada 10 profesionales se sienten insatisfechos con su salario. Mientras un 58% de los encuestados exige incrementos superiores al 20% para considerar un cambio de empleo, solo el 8% de las organizaciones planea otorgar aumentos de este tipo. Más del 70% de los trabajadores se declaran insatisfechos con sus honorarios actuales, lo que pone de manifiesto una desconexión alarmante.

Más del 50% de trabajadores asegura no ver oportunidades de desarrollo en su puesto laboral actual.

Cambios en las Expectativas Laborales

La incapacidad de las empresas para ofrecer oportunidades de desarrollo es notable, ya que más del 50% de los trabajadores siente que no tienen espacio para crecer en su actual puesto. Esto ha generado una alta intención de cambio en un contexto donde las opciones laborales son limitadas.

Beneficios: Lo Más Reclamado por los Trabajadores

Un dato relevante del estudio es que el 94% de los candidatos deseaba beneficios personalizados, incluyendo:

Salud, Vacaciones, Bonos, Esquemas híbridos de trabajo.

Sin embargo, el 71% de las empresas todavía ofrece paquetes estandarizados, lo que reafirma la disconformidad en el mercado laboral.

Percepción de la Modalidad Laboral en 2026

La resistencia hacia la presencialidad total es notable, con el 78% de los profesionales en contra. Esto está impulsando una migración hacia entornos que favorezcan el bienestar mental, así como el crecimiento del trabajo independiente, donde el 86,9% de los trabajadores sin salario fijo trabaja por cuenta propia.

Los Sectores con Mayor Demanda Laboral

En 2026, los sectores más solicitados incluyen Finanzas, Logística, Ingeniería, Ventas, Marketing, Recursos Humanos, Salud y Tecnología. Las competenciass técnicas son valiosas, pero la habilidad para combinarlas con liderazgo, autonomía y adaptabilidad se convirtió en el verdadero diferenciador.

Según el informe, el 35,4% de las empresas enfrenta dificultades para encontrar profesionales con estas competencias. La Guía Salarial 2026 se basa en 600 respuestas de empresas y 1.332 de profesionales, en su mayoría gerentes y ejecutivos de alto nivel.