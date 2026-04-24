Médicos de Chubut amenazan con paro general

En un contexto de creciente preocupación, médicos de toda la provincia se están organizando para hacer oír su voz sobre la precariedad salarial y la falta de personal que afecta a la atención en hospitales. La posibilidad de un paro general se perfila para los próximos días.

Las asambleas realizadas el pasado viernes en diversos hospitales revelaron la urgencia de los reclamos. Los profesionales de la salud, agrupados en AGREMEDCH, señalaron la necesidad de una revisión de los salarios ante la continua escasez de recursos humanos, lo que podría llevar a medidas de protesta más radicales.

El Clamor por Mejores Sueldos

Juan Tejerina, delegado de AGREMEDCH, explicó a Crónica que la última reunión paritaria tuvo lugar en septiembre, donde el Gobierno propuso un incremento del 3% en marzo. Sin embargo, la inflación ha alcanzado el 16% en ese mismo periodo. «El salario de los médicos ha sufrido un deterioro significativo que no podemos ignorar», agregó Tejerina.

Recursos Humanos en Crisis

Además de la cuestión salarial, los médicos enfrentan una creciente demanda de servicios en un entorno donde los recursos son insuficientes. «En nuestro servicio de emergencias, hay ocho médicos de planta, pero necesitamos cubrir 14 turnos semanales. Esto nos obliga a solicitar apoyo de otros servicios», señaló el delegado.

Condiciones Laborales Precarizadas

Tejerina añadió que muchos médicos están abandonando el sector público por la oferta de condiciones laborales más favorables en el ámbito privado. «La insatisfacción crece. Muchos experimentan un desgaste progresivo y sentimos que no hay respuestas a nuestras demandas», lamentó.

Visibilidad y Apoyo Comunitario

El delegado hizo hincapié en que el sindicato debería ser parte activa en las discusiones sobre los convenios laborales. «Queremos ser firmantes en la negociación colectiva para abordar nuestras preocupaciones más allá de lo salarial», explicó.

De cara al futuro, Tejerina expresó: «Vamos a elevar la visibilidad de nuestros problemas y necesitamos el apoyo de la comunidad. Nuestro objetivo es siempre ofrecer una atención de calidad, pero hay limitaciones que impactan nuestro desempeño.»

Perspectivas de Paro General

A medida que continúan las asambleas en toda la provincia, el sindicato considera seriamente la posibilidad de un paro general. «La situación es alarmante, especialmente en el Hospital Regional de Comodoro, donde el personal es insuficiente para atender la alta demanda», concluyó Tejerina.