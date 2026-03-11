Critican a Taiano y exigen más fiscales en la investigación de la criptoestafa

La controversia en torno al fiscal Eduardo Taiano crece tras el descubrimiento de pruebas clave en la pesquisa del criptoescándalo $LIBRA, que permanecen ocultas para las partes involucradas.

Revelaciones que Sacuden el Caso $LIBRA

Recientemente se ha dado a conocer que desde noviembre de 2025 estaban listos los resultados de un peritaje del celular del lobbista Mauricio Novelli. Sin embargo, los documentos aún no han sido accesibles para las partes que participan en la causa, generando críticas hacia el fiscal federal Eduardo Taiano.

Pruebas Vitales Sin Acceso

Filtraciones a la prensa revelaron que el peritaje incluye copias del contrato entre Javier Milei y Hayden Davis, facturas y mensajes eliminados por el propio Novelli. Ante esto, se solicitó la incorporación de nuevos fiscales al caso para diversificar la investigación y no dejar todo en manos de Taiano.

Acción del Diputado Grabois

El pedido fue formalizado por el diputado kirchnerista Juan Grabois, quien representa a un grupo de inversores que adquirieron la criptomoneda promovida por Milei. Enviando una carta al procurador general interino, Eduardo Casal, Grabois instó a la formación de un equipo de fiscales para manejar la situación.

Críticas a la Fiscalía

Grabois expresó en su carta que las circunstancias de este caso, junto a reportes recientes que sugieren un posible ocultamiento de evidencia, hacen necesaria una respuesta contundente. En sus redes, no dudó en acusar al fiscal de «ocultar pruebas».

Solicitudes de Acceso y Críticas Perenne

Junto a la carta del diputado, los abogados de los inversores presentaron otro escrito solicitando acceso completo a la documentación recopilada por la fiscalía, argumentando que la falta de acceso vulnera el principio de igualdad ante la ley.

La Influencia de Natalia Volosin

La controversia tomó fuerza tras una investigación periodística de la abogada y divulgadora judicial Natalia Volosin, quien reveló detalles sobre documentos sensibles hallados en el teléfono de Novelli, contestando enérgicamente al fiscal por no incorporar las pruebas a la causa.

Testigos y Procedimientos Cuestionables

Volosin, quien fue citada a declarar, criticó la forma en que se notificó su comparecencia, lo que expuso su información personal. Esteban Paulón, exmiembro de la Comisión $LIBRA, también se unió al coro de críticas, solicitando a Casal que investigue las acciones del fiscal Taiano.

Misterio de Julián Peh en el Epicentro del Escándalo

El caso se complica aún más con la aparición de Julián Peh, un personaje enigmático relacionado con el escándalo cripto. Su nombre real, Peh Chyi Haur, fue revelado tras investigaciones que rastrearon sus huellas digitales. Aparentemente, su firma estuvo involucrada en el lanzamiento de varios tokens, incluido $LIBRA.

Nuevas Revelaciones del Peritaje

Los informes de la DATIP nombran un borrador de acuerdo entre Peh y Hayden Davis fechado justo antes del lanzamiento de $LIBRA, añadiendo más presión sobre los implicados en la investigación. Además, se descubrieron documentos que indicaron la creación de un token llamado $ARG, que también fue objeto de disputa tras el colapso de la criptomoneda.

Un Silencio Revelador

Peh, quien es uno de los imputados en la causa, no ha respondido a declaraciones ni ha presentado un abogado para su defensa, manteniéndose en un estado de invisibilidad en medio de una tormenta de acusaciones. La inacción y silencio de los involucrados despiertan más preguntas que respuestas en un caso que continua siendo objeto de intenso escrutinio público.