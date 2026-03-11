ETF en Alza: XRP Liderado por Goldman Sachs

Inversiones Cripto: Bitcoin y XRP Atraen Cientos de Millones en Fondos Cotizados

El mundo de las criptomonedas continúa su dinámica y los fondos cotizados en bolsa se afianzan como opciones de inversión centrales para instituciones y minoristas. Recientes movimientos de capital están marcando el rumbo de este mercado.

Bitcoin Captura 251 Millones de Dólares en un Solo Día

Los ETF de Bitcoin han demostrado su atractivo al captar 251 millones de dólares en una jornada en EE.UU., a pesar de la incertidumbre del mercado en lo que va de 2026. Este aumento significativo se evidenció el 10 de marzo, con un flujo mensual que ahora alcanza 1,560 millones de dólares, contrastando con las salidas de 576 millones en febrero.

Estos movimientos se producen aunque el precio del Bitcoin experimentó una ligera caída por debajo de los 70,000 dólares, estabilizándose posteriormente alrededor de 69,800 dólares.

La tendencia sugiere que, a pesar de la volatilidad, los inversores institucionales siguen interesados en Bitcoin como una opción de refugio segura.

Goldman Sachs se Posiciona como Líder en ETFs de XRP

Mientras tanto, los fondos de XRP enfrentaron salidas de 3.9 millones de dólares, marcando cuatro días consecutivos de pérdidas. En este contexto, Goldman Sachs ha emergido como el mayor inversor institucional en ETF de XRP, con una exposición cercana a 154 millones de dólares.

Otros competidores, aunque menos significativos, incluyen a Millennium Management con 23 millones y Logan Stone Capital con 5.3 millones.

Esta dinámica plantea un cambio interesante en el enfoque del mercado: mientras Bitcoin y Ethereum siguen siendo vistos como reservas de valor, XRP está comenzando a ganar relevancia por su potencial en pagos transfronterizos y regulación de liquidez.

A pesar del predominio de instituciones como Goldman Sachs, es relevante destacar que los ETFs de XRP siguen siendo impulsados mayoritariamente por inversores minoristas, con solo un 15.9% de los activos bajo gestión registrados oficialmente por instituciones.

La confianza de Goldman Sachs en XRP refuerza la percepción de que este activo puede proporcionar estabilidad en un mercado cripto que a menudo es volátil, convirtiéndose en una opción viable para diversificar carteras, especialmente en un contexto de tasas de interés elevadas y regulación más estricta.