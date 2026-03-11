Rada Tilly impulsa su seguridad con nuevos agentes y tecnología avanzada

Con el objetivo de mejorar la seguridad, el Municipio anunció la incorporación de ocho nuevos agentes y la instalación de cámaras lectoras de patentes para fortalecer la vigilancia en 2026.

Un Encuentro por la Seguridad

En una reciente reunión, la intendente Mariel Peralta se reunió con altos mandos de seguridad, incluyendo al comisario Gabriel Miranda y la jefa del Departamento de Investigaciones Federales, Roxana Correa. Juntos, evaluaron el desempeño del año anterior y la brújula para el futuro en materia de seguridad.

Datos Positivos y Estrategias para el Futuro

Los participantes destacaron un descenso significativo en los delitos, lo que representa un avance positivo para la comunidad. “El tema de la seguridad es primordial para nosotros. Estos datos refuerzan nuestra determinación de seguir implementando acciones preventivas y eficaces”, expresó la intendente.

Aumento de Recursos Humanos en la Comisaría

Como parte del plan de refuerzo, se comunicó la llegada de ocho nuevos efectivos a la comisaría, lo que promete mejorar la capacidad operativa y la presencia en las calles. Este aumento en recursos humanos se suma a una serie de acciones fijadas para el próximo año.

Innovaciones Tecnológicas para la Seguridad

El Municipio avanza con la modernización de su equipamiento de seguridad. Tres cámaras lectoras de patentes serán instaladas, y una nueva camioneta se agregará a la flota destinada a vigilancias y patrullajes preventivos.

Colaboración Efectiva entre Fuerzas de Seguridad

Durante el encuentro, se puso énfasis en la necesidad de mantener un trabajo coordinado entre las fuerzas de seguridad y el gobierno local. Esto abarcará el uso de nuevas tecnologías y un enfoque en la prevención, garantizando así la seguridad de todos los ciudadanos.