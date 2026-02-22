Cruz Azul vs Chivas EN VIVO: ¡“Toro” Fernández marca y pone en jaque el invicto del Rebaño!

El Club Chivas se Une en Solidaridad con Don Juan, el Aficionado de 90 Años

La conmovedora historia de Don Juan, un apasionado seguidor del equipo, ha tocado el corazón de México tras perder su hogar en un incendio.

En el marco del partido entre Cruz Azul y Chivas, correspondiente a la jornada 7 del Clausura 2026, emergió la emotiva historia de Don Juan, un aficionado de 90 años que enfrenta un difícil momento tras perder casi toda su vivienda en un incendio en Tonalá, Jalisco. La directiva del Rebaño no tardó en manifestar su apoyo y solidaridad.

Un Gesto de Apoyo Inmediato

La decisión del presidente del Club Guadalajara, Amaury Vergara, de ofrecer asistencia a Don Juan surge a raíz de la viralización de una imagen que mostraba el único cuarto que sobrevivió a las llamas, un espacio lleno de recuerdos dedicados al equipo.

La Pasión por el Futbol y la Comunidad

El impacto de la historia de Don Juan va más allá del futbol, ya que recuerda a todos que en el deporte también hay lugar para la empatía. La respuesta de la comunidad ha sido abrumadora, evidenciando que el amor por el equipo y la solidaridad entre hinchas son más importantes que las victorias en el campo.