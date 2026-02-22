Polonia se prepara para explotar la frontera rusa tras abandonar el tratado de Ottawa.

La reciente salida de Polonia del Tratado de Ottawa marca una nueva era en la defensa del país, que ahora se prepara para implantar minas en su frontera oriental ante la creciente amenaza rusa.

El primer ministro polaco, Donald Tusk, anunció que, con la formalización de la salida de Polonia del Tratado de Ottawa, el país podrá comenzar a establecer minas en sus fronteras orientales con Rusia. Este cambio de política se realizó oficialmente el pasado viernes, reflejando una urgente necesidad de fortalecer la defensa territorial.

El Sistema Bluszcz: Innovación Militar Polaca

En una presentación reciente, Tusk dio a conocer el sistema Bluszcz, o “Ivy”, un nuevo tipo de capa de minas diseñada para operar con sigilo y autonomía. Este sistema se perfila como un elemento clave en el fortalecimiento de las capacidades defensivas de Polonia en su flanco oriental. “Hoy vieron una breve presentación de las capacidades del sistema Bluszcz. Estamos finalizando este proyecto dentro del Escudo Este, que es vital para nuestra seguridad y defensa de frontera”, afirmó Tusk.

Una Respuesta a la Amenaza Rusa

Polonia se unió a países como Finlandia, Ucrania, y las naciones bálticas de Estonia, Letonia y Lituania, en una decisión que responde al temor de ser los próximos objetivos de agresiones rusas. Estos países no ven otra opción que fortalecer sus defensas en el contexto del conflicto en Ucrania, que continúa sin visos de resolución.

Críticas y Preocupaciones Humanitarias

A pesar de la insistencia en la necesidad de esta medida, la reintroducción de las minas ha generado críticas dada su historia de causar daño significativo a civiles en conflictos previos. Las minas antipersonales, en particular, han dejado huellas devastadoras en países como Camboya, Angola y Bosnia y Herzegovina.

El Futuro de las Minas en Europa

El Tratado de Ottawa, ratificado por Polonia en 2012 y que se centró en la prohibición de las minas antipersonales, no rige para las minas antitanque, las cuales están permitidas. Casi 30 países, incluidos actores clave como EE.UU., China, India y Rusia, nunca han suscrito dicho tratado, lo que complica aún más el panorama internacional sobre el uso de minas.

Desde 2016, Polonia había completado la destrucción de su stock de minas antipersonales, pero sus líderes políticos han manifestado intenciones de reanudar la producción nacional. El nuevo escudo fronterizo, conocido como el Escudo Este, empezará a incluir elementos de defensa física y la posible instalación de minas en las franjas fronterizas con Bielorrusia y Rusia, a partir de 2024.