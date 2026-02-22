Salud insta a padres a completar la vacunación de sus hijos

Con el inicio del ciclo lectivo a la vista, autoridades sanitarias destacan la importancia de completar los esquemas de vacunación en estudiantes y personal educativo para garantizar un regreso seguro a las aulas.

La Necesidad de la Vacunación a Inicio de Clases

El Ministerio de Salud de la Nación ha resaltado la crítica necesidad de que alumnos, familias y personal escolar mantengan sus esquemas de vacunación al día. Este llamado se produce en un momento en que el regreso a las aulas puede facilitar la circulacion de virus debido a la mayor interacción entre los estudiantes.

Un Aumento Alarmante de Enfermedades Transmisibles

Las autoridades han advertido que el aumento en los casos de enfermedades como la tos convulsa (coqueluche) es motivo de preocupación. En enero de este año, la cantidad de positivos se duplicó en comparación con el mismo mes del año pasado, lo que subraya la urgencia de una vacunación adecuada.

Refuerzos Esenciales para Niños de 5 y 11 Años

El Calendario Nacional de Vacunación establece que los niños de 5 años deben recibir varias dosis clave, incluyendo la segunda dosis de la vacuna triple bacteriana (difteria, tétanos y coqueluche) y la triple viral (sarampión, rubéola y paperas). Para aquellos que cumplen 11 años, el esquema incluye la vacunación contra el Virus del Papiloma Humano (VPH) y más.

Recomendaciones para Todo el Personal Educativo

No solo se solicita a los estudiantes que se vacunen, sino también al personal docente y no docente. Revisar y actualizar los esquemas de vacunación, incluyendo la vacuna antigripal, es crucial para mantener un entorno seguro en las escuelas.

Acceso Gratuito y Obligatorio a Vacunas

Todas las vacunas que forman parte del calendario son gratuitas y obligatorias. Se pueden recibir en centros de salud públicos sin necesidad de una orden médica, garantizando un acceso sencillo para todos.

La Prevención Como Pilar de la Salud Pública

En un contexto donde la prevención se convierte en un aspecto fundamental de la salud pública, el mensaje es claro: mantener coberturas altas en vacunación protege a cada individuo y evita brotes que pueden sobrecargar el sistema de salud.