¿Cuál fue la causa de la muerte del actor de ‘Grey’s Anatomy’ y ‘Euphoria’?

El mundo del entretenimiento se viste de luto. El 19 de febrero de 2026, se confirmó la triste noticia del fallecimiento de Eric Dane, conocido por su rol como Dr. Mark Sloan en "Grey’s Anatomy". A los 53 años, el actor dejó un legado imborrable y una profunda tristeza entre sus seres queridos y seguidores.

Causa de la muerte: La batalla de Eric Dane contra la ELA

La familia de Eric Dane compartió un emotivo comunicado que revela detalles sobre su lucha contra la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), enfermedad que afectó su vida durante sus últimos meses. Según el mensaje, el actor falleció en la tarde del jueves, rodeado de su amada familia.

“Con el corazón destrozado, comunicamos que Eric nos dejó tras una valiente batalla contra la ELA. Estuvo acompañado de sus amigos cercanos, su adorada esposa y sus dos bellas hijas, quienes siempre fueron su mayor inspiración», señala el comunicado.

Un diagnóstico que cambió su vida

Eric Dane había hecho público su diagnóstico de ELA en abril de 2025, apenas diez meses antes de su fallecimiento. Su familia enfatizó que, lejos de rendirse, el actor se convirtió en un defensor de la investigación sobre esta enfermedad, determinado a concienciar al público y agradecer a sus fieles seguidores por el apoyo brindado en esos momentos difíciles.

La Esclerosis Lateral Amiotrófica: Comprendiendo la enfermedad

La ELA, también conocida como enfermedad de Lou Gehrig, es una afección neurodegenerativa progresiva que afecta las células nerviosas del cerebro y la médula espinal, resultando en la pérdida de habilidades motoras y, en última instancia, en la incapacidad de movilidad.

Últimos meses y el legado de Eric Dane

A pesar de su diagnóstico, Dane mostró una valentía admirable. Fuentes cercanas al actor indican que estaba decidido a seguir trabajando, negándose a que la enfermedad lo apartara de su pasión por actuar.

Eric Dane no solo fue un destacado actor, sino un ícono televisivo. Su papel en «Grey’s Anatomy» dejó una huella imborrable en los corazones de los fanáticos, mientras que su interpretación en «Euphoria» mostró su rango actoral y profundidad emocional.

El actor deja atrás a su esposa, Rebecca Gayheart, y a sus dos hijas, Billie y Georgia, quienes siempre fueron su inspiración y motivación para luchar hasta el final.