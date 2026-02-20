Reforma Laboral 2026 EN VIVO: Claves, Impacto y Pasos para su Aprobación

Título: Debate Caliente en el Senado: La Reforma Laboral Sin el Artículo Polémico

Bajada: Hoy se revisará en las comisiones del Senado un proyecto crucial que avanza sin el controvertido artículo 44 sobre licencias médicas, tras su paso por la Cámara de Diputados.

La reforma laboral está en el centro de la atención política en Argentina. Luego de ser aprobada por la Cámara de Diputados, el proyecto se trasladará hoy a las comisiones del Senado para un nuevo debate sin el considerado polémico artículo 44, que generaba controversias sobre las licencias médicas.

Contexto del Proyecto de Reforma Laboral

Este proyecto busca actualizar y flexibilizar las normativas laborales, poniendo énfasis en la necesidad de adaptarse a las nuevas dinámicas del mercado de trabajo. La eliminación del artículo 44, que trataba sobre el régimen de licencias, ha sido un punto crítico que ha llevado a la redefinición del texto.

Expectativas en el Senado

Los senadores abordarán el proyecto con la intención de llegar a un consenso que permita su avance. La ausencia del artículo polémico podría facilitar una discusión más fluida y menos confrontativa, aunque aún se anticipan debates intensos sobre otros aspectos de la reforma.

Impacto en los Trabajadores y Empleadores

El avance de esta reforma resulta crucial no solo para los empleados, sino también para los empleadores, quienes buscan un marco que les permita operar con mayor eficacia. Las modificaciones propuestas tienen el potencial de transformar significativamente el panorama laboral en el país.

Seguí el Desarrollo del Debate

Estará disponible una cobertura en tiempo real del debate en el Senado, permitiendo que todos los interesados se mantengan informados sobre cada giro que tome la discusión y sus implicancias para el futuro del trabajo en Argentina.