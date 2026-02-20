La Casa Blanca impulsa a los bancos a adoptar stablecoins

Título: La Casa Blanca impulsa el diálogo sobre stablecoins: ¿Podrán los bancos adaptarse?

Bajada: En una cumbre crucial, la Casa Blanca busca resolver el dilema acerca de las stablecoins y sus rendimientos, provocando tensiones entre la industria cripto y el sector bancario.

La Casa Blanca llevó a cabo una tercera reunión a puertas cerradas entre líderes del mundo cripto y banqueros, enfocándose en uno de los temas más discutidos en el ámbito de las criptomonedas: los rendimientos de las stablecoins.

Este encuentro fue calificado como “constructivo”, aunque aún no se alcanzó un acuerdo definitivo. La división persiste: mientras la industria cripto desea ofrecer intereses por las tenencias de stablecoins, los bancos temen que esto podría resultar en la pérdida de billones de dólares en depósitos.

Los protagonistas de la reunión

La sesión fue convocada por Patrick Witt, asesor en criptomonedas de Donald Trump, e incluyó a representantes de importantes entidades como Ripple, Coinbase, la Blockchain Association y el Crypto Council for Innovation, junto a destacados bancos de Wall Street.

Posición de la Casa Blanca

La administración adoptó un enfoque intermedio, sugiriendo permitir recompensas por acciones específicas, como transacciones o ventas, pero excluyendo rendimientos pasivos que competirían con los depósitos bancarios.

Reacciones de los participantes

Los asistentes compartieron un tono optimista. Summer Mersinger, CEO de la Blockchain Association, describió la reunión como un “paso constructivo adelante” en la búsqueda de soluciones. Por su parte, Ji Hun Kim, del Crypto Council for Innovation, destacó que “la conversación se centró en el establecimiento de un marco que beneficie a los consumidores estadounidenses”.

Paul Grewal, de Coinbase, caracterizó la reunión como “constructiva y cooperativa” y anticipó más avances en el futuro. Brad Garlinghouse, CEO de Ripple, se mostró optimista y estimó un 90% de posibilidades de que una nueva legislación sea aprobada antes de finales de abril.

Las presiones sobre los bancos

A pesar de la falta de un acuerdo final, la administración Trump instó a los bancos a “subirse al tren” y aceptar recompensas limitadas por las tenencias de stablecoins. De no hacerlo, la GENIUS Act de 2025 continuaría vigente, prohibiendo los pagos de intereses directos por parte de emisores de stablecoins, aunque permitiría programas de recompensas en plataformas externas.

Revisión de regulaciones en camino

En los próximos días, se espera la circulación de un borrador revisado de la Sección 404 de la Digital Asset Market Clarity Act para la retroalimentación del sector bancario. Las negociaciones seguirán en las próximas semanas, manteniendo el debate sobre los rendimientos de stablecoins como el principal desafío para avanzar en la regulación del mercado cripto en Estados Unidos.