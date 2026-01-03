¿Cuál será el precio en 2026?

Con un leve descenso en su cotización, el dólar cripto sigue siendo una de las opciones más costosas en el mercado cambiario argentino. Descubre los factores que influyen en su precio y su comportamiento en 2026.

La cotización del dólar cripto, un tipo de cambio vinculado a las criptomonedas que igualan el valor del dólar estadounidense, como USDT y USDC, se ha vuelto un punto focal en el escenario económico argentino. A pesar de una ligera reducción a principios de 2026, su precio continúa elevado en comparación con otras alternativas cambiarias.

Qué Es el Dólar Cripto y Cómo Se Define Su Cotización

Las transacciones del dólar cripto se realizan a través de exchanges, plataformas digitales que permiten la compra y venta de stablecoins. Estas operaciones habilitan a los usuarios a acceder a divisas sin necesidad de recurrir al mercado oficial, lo que las convierte en una opción popular en momentos de restricciones cambiarias.

Precios del Dólar Cripto a Inicios de 2026

En la primera jornada del año, el precio del dólar cripto se situó cerca de $1.526 para la compra y $1.544 para la venta. Aunque ha disminuido desde los niveles máximos alcanzados en diciembre, aún se mantiene por encima del dólar oficial y otros tipos de cambio.

Para contextualizar, el dólar oficial comenzó el día en $1.430, mientras que el mayorista se posicionó en $1.455. El dólar blue se cotizó a $1.510 para la compra, apenas por debajo del cripto.

El Comportamiento del Dólar Cripto: Una Mirada a 2025

Durante el 2025, el dólar cripto experimentó un alza del 26%, comenzando en $1.209 en enero y superando los $1.520 en diciembre. Este incremento fue impulsado en gran parte por la fuerte demanda de protección frente a la inflación y la inquietud en el mercado cambiario.

El dólar cripto sigue siendo un tipo de cambio elevado en el mercado argentino.

Las Causas de Su Alto Precio

La diferencia entre el dólar cripto y el oficial supera el 7%, y en comparación con el dólar mayorista se sitúa cerca del 6%. Aunque esta brecha es inferior a la observada en crisis anteriores, sigue reflejando la desconfianza de los ahorristas hacia el mercado regulado y su preferencia por opciones más flexibles.

Analistas indican que el futuro comportamiento del dólar cripto dependerá de la política cambiaria del Banco Central y el nivel de inflación. La implementación de un nuevo esquema de bandas de flotación del tipo de cambio oficial podría moderar la demanda de dólares paralelos, aunque la volatilidad global de las criptomonedas también tendrá un impacto significativo.