Comodoro: Caen un 90% las salidas de Bomberos en Año Nuevo

Balance de Bomberos Voluntarios: Navidad a Año Nuevo en Comodoro Rivadavia

Las festividades de fin de año traen tanto alegría como desafíos, y el Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios de Comodoro Rivadavia hace un análisis profundo de su trabajo durante este periodo.

Actividades festivas y contrastes

El Comandante Mayor José Ayamilla, portavoz del Cuerpo Activo, compartió que durante el último año se realizaron un total de 36 intervenciones. Con cerca de 30 salidas en Navidad, el Año Nuevo se presentó notablemente más tranquilo, registrando un 90% menos de actividad.

En la madrugada del 1 de enero, los bomberos atendieron únicamente dos incidentes: un accidente de tránsito y un incendio estructural. Durante el resto del día, hubo tres emergencias más, principalmente relacionadas con pastizales, que fueron controladas rápidamente.

Una tragedia imprevista en el barrio San Martín

A pesar de la calma general en Año Nuevo, la jornada se vio marcada por un trágico suceso. «Desafortunadamente, tuvimos que atender un incendio en una vivienda del barrio San Martín que resultó en la muerte de un hombre», informó Ayamilla, subrayando la gravedad del incidente en contraste con la tranquilidad de la noche.

Factores que influyen en la disminución de incidentes

Un cambio notable en la cantidad de salidas durante Año Nuevo se atribuye a dos factores. Primero, el endurecimiento de las sanciones municipales y una mayor concientización sobre el uso de pirotecnia han contribuido a reducir las emergencias. En segundo lugar, las condiciones climáticas, con vientos más suaves, han evitado que pequeños focos de incendio se descontrolen.

Un panorama alentador para el 2026

El año 2025 fue significativo para los bomberos, quienes atendieron 1.471 emergencias. A pesar del alto volumen de trabajo, se destacó un importante crecimiento institucional con la adquisición de una moderna unidad Scania equipada con tecnología de última generación. «Esta escalera puede alcanzar los 33 metros de altura y está equipada para garantizar la seguridad de nuestro personal», añadió Ayamilla.

Proyecciones y objetivos para el próximo año

Con miras al 2026, el enfoque del Cuerpo de Bomberos estará en la prevención. Ayamilla hace un llamado a la comunidad a colaborar en el desmalezamiento y limpieza de terrenos con pasto seco. Además, se intensificarán las capacitaciones en escuelas y jardines para crear conciencia sobre la prevención de incendios.