Refuerzan seguridad en el último Test de Ashes en Sídney: Policía llevará rifles de largo alcance tras ataque en Bondi

Presencia policial reforzada en el Test de Cricket tras el ataque de Bondi

Con el fin de asegurar la tranquilidad de los asistentes, Nueva Gales del Sur implementará medidas de seguridad excepcionales durante el último Test de la serie Ashes, después del reciente atentado en Bondi.

La policía de Nueva Gales del Sur ha confirmado que los oficiales de orden público y la unidad de disturbios llevarán rifles de largo alcance durante el quinto y último Test de Ashes, que se llevará a cabo en el Sydney Cricket Ground (SCG) este domingo. Esta decisión se ha tomado tras medidas similares implementadas en el Test del Día de la Cena en Melbourne y durante las celebraciones de Año Nuevo en Sydney.

Medidas de seguridad proactivas

El Comisionado de Policía de NSW, Mal Lanyon, aseguró que la decisión de portar armas largas no responde a ninguna amenaza activa o inminente, sino que busca generar un entorno seguro para el público. «Puede que muchos no estén acostumbrados a ver policías con rifles en eventos deportivos, pero nuestro objetivo es que la ciudadanía se sienta segura,» afirmó Lanyon.

Reacciones ante la tragedia de Bondi

La atención en la seguridad ha aumentado considerablemente tras el ataque que dejó 15 muertos en un evento de Hanukkah, Chanukah by the Sea, en Bondi Beach el pasado 14 de diciembre. La situación ha llevado a un pedido formal de Israel para ofrecer entrenamiento a la policía australiana en tácticas de enfrentamiento al terrorismo y antisemitismo.

Decisiones gubernamentales y futuras implicaciones

La oficina del Ministro de Asuntos Internos, Tony Burke, confirmó que recibió la propuesta de Israel, aunque no se ha hecho público el contenido exacto de la correspondencia. El gobierno australiano está tomando medidas contra delitos de odio y ha anunciado nuevos proyectos de ley en este sentido. Además, el Premier de NSW, Chris Minns, ha manifestado interés en incrementar la seguridad en sitios judíos, incluyendo el posible armamento del Grupo de Seguridad Comunitaria (CSG) para eventos públicos.

Aumento en la vigilancia policial durante eventos deportivos

Se espera una multitud cercana a las 48,000 personas en el SCG para el Test decisivo de la serie, que Australia lidera 3 a 1. En Melbourne, los oficiales también patrullaron el Boxing Day con rifles semiautomáticos, lo que refleja un cambio en la forma de abordar la seguridad pública.

El Comisionado de Policía de Victoria, Mike Bush, ha indicado que la implementación de tácticas similares será evaluada para futuros eventos, como el Abierto de Australia. En Sydney, más de 2,500 policías serán desplegados durante las celebraciones de Año Nuevo, con una respuesta que ha sido catalogada como «casi sin incidentes.» La policía de NSW estará en el SCG realizando patrullas visiblemente para garantizar la seguridad y brindar tranquilidad a la comunidad.