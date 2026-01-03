Avanzando en el Cine

Descubre cómo un joven en Malawi transforma su realidad a través de la ingeniería y la perseverancia en esta conmovedora película británica.

“El niño que domó el viento”, una emotiva película británica de 2019, está dirigida por el talentoso Chiwetel Ejiofor. Su trama narra la extraordinaria historia de William Kamkwamba, un joven que, a pesar de las adversidades, se convierte en un faro de esperanza en un pueblo de Malawi. Con una mente brillante para reparar radios y un inquieto conocimiento sobre electricidad, William enfrenta un duro golpe cuando su familia, afectada por malas cosechas, no puede costear su educación.

Aunque se ve obligado a abandonar la escuela, su determinación lo lleva a buscar alternativas para seguir aprendiendo. Con ingenio, imagina un molino de viento que podría transformar la situación de su comunidad agraria. Sin embargo, la resistencia de su padre, quien considera su bicicleta como un tesoro invaluable, pone a prueba su espíritu. Después de una serie de eventos desafortunados que cambian la perspectiva de su padre, el sueño de William empieza a tomar forma, demostrando que la creatividad y la perseverancia pueden superar cualquier obstáculo.