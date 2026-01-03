Prevén un récord en producción y exportación de granos: US$ 36.800 millones en ganancias

Se anticipa que la campaña 2025/26 en Argentina batirá récords históricos en la producción de granos, generando cerca de **37.000 millones de dólares** en exportaciones, según un reciente análisis de la Bolsa de Comercio de Rosario.

Récord Productivo a la Vista

Luego de años marcados por condiciones climáticas desfavorables, el nuevo ciclo agrícola parece abrir un compás de optimismo. El informe señala que se prevé un total de **154,8 millones de toneladas (Mt)** de granos, lo que representa un impresionante aumento del **12% interanual** y supera la marca anterior de 141,5 Mt de la temporada 2018/19.

Cosecha Fina Impresionante

El rendimiento de la cosecha de trigo promete ser monumental, con una producción estimada en **27,7 Mt**, junto a **5,6 Mt** de cebada. Este notable incremento se atribuye a una primavera más húmeda, ideal para el crecimiento agrícola.

El Resurgir del Maíz

Después de enfrentar desafíos el año anterior debido a plagas, el maíz mostrará una recuperación con proyecciones de **61 Mt**, logrando una subida del **22%** respecto al año anterior. Este «rebote» opta por variedades más tempranas y eficientes.

La Soja y Otras Culturas

A pesar de una disminución de **1,4 millones de hectáreas** en su cultivo, se espera que la soja produzca **47 Mt**. Este cambio de área hacia cultivos como el maíz y el girasol, que alcanzará su mayor superficie en 100 años con **2,7 Mhas**, está transformando el panorama agrícola del país.

Exportaciones: Mucho Volumen, Poco Valor

Las exportaciones totales de granos, harinas, aceites y biocombustibles alcanzarán **110 Mt** en 2026, superando la cifra del ciclo anterior. Sin embargo, el ingreso total por estas ventas se espera en **36.800 millones de dólares**, apenas un incremento de **600 millones** frente a las cifras actuales. La caída en los precios internacionales de estos productos afecta el ingreso de divisas, que se sitúa por debajo de los niveles de **2021 y 2022**.

Protagonismo del Maíz en las Exportaciones

El maíz liderará los envíos con **40 Mt**, seguido del trigo con récords que alcanzarán **17 Mt**. Las expectativas son altas, aunque se anticipa una caída en las exportaciones de soja, que descenderán a **5,5 Mt**.

Dólares para el Banco Central y Retenciones

La oferta de dólares por parte de exportaciones agroindustriales se prevé que se sitúe en **33.600 millones de dólares**, un **8% menos** que en 2025. Este descenso se debe a la eliminación temporal de derechos de exportación que impulsó una aceleración en las liquidaciones.

Implicaciones Fiscales

La recaudación por Derechos de Exportación se proyecta en **4.830 millones de dólares**, sobre todo impulsada por el complejo soja, que aportará **3.670 millones**, mientras que el maíz mostrará un significativo incremento en su contribución fiscal.