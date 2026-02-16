¿Cuál será la próxima criptomoneda en Wall Street con potencial de crecimiento?

La evolución del mercado cripto en EE.UU. toma un rumbo inesperado, con Grayscale presentando un fondo cotizado que busca diversificar más allá de Bitcoin y Ethereum.

En un giro significativo que podría transformar la relación entre las finanzas tradicionales y los activos digitales, Grayscale Investments ha solicitado a la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) de EE.UU. la conversión de su fondo de Aave en un ETF (fondo cotizado en bolsa) al contado.

Este movimiento representa un avance notable en la regulación de productos basados en criptomonedas, abriendo las puertas a un nuevo espectro de activos descentralizados más allá de Bitcoin (BTC) y Ethereum (ETH).

Grayscale Aave Trust ETF: Una Propuesta Innovadora

La propuesta implica rebautizar al fondo como Grayscale Aave Trust ETF y listarlo en la NYSE Arca con el ticker GAVE. A diferencia de muchos fondos que recurren a derivados o estructuras complejas, este ETF está diseñado para poseer directamente tokens AAVE. Si obtiene la aprobación, ofrecería acceso al mercado de préstamos descentralizados a través de un medio regulado. Además, Coinbase actuaría como custodio y corredor principal, mientras que la gestión del fondo contemplaría una comisión del 2,5%.

Explorando Más Allá de BTC y ETH: La Razon de Aave

La mayoría de los ETF de criptomonedas hasta ahora se han centrado en Bitcoin y Ethereum, sirviendo como un camino para que los inversores institucionales adquieran exposición a estos activos sin las complicaciones de adquirirlos directamente. Ejemplos de éxito han mostrado entradas netas significativas desde su lanzamiento en EE.UU.

La solicitud de Grayscale para Aave sugiere un interés en activos que representan protocolos de utilidad real dentro del ecosistema DeFi. Aave, uno de los protocolos de préstamos descentralizados más destacados, sostiene más de 27 mil millones de dólares en valor total bloqueado (TVL), lo que indica su papel crucial en el crecimiento de las finanzas descentralizadas.

Competencia en el Mercado de ETFs Cripto

Vale la pena destacar que la solicitud de Grayscale se suma a una tendencia emergente; en diciembre de 2025, Bitwise Asset Management presentó su propia solicitud relacionada con Aave. Esta competencia entre gestores de activos para ofrecer el primer ETF de Aave en el mercado estadounidense resalta la creciente demanda por productos innovadores. La elección de Grayscale de mantener la posesión directa del AAVE en lugar de mezclarlo con otros activos podría facilitar la aprobación regulatoria y atraer a un perfil de inversor más centrado.

¿Un Cambio de Paradigma para Bitcoin y Ethereum?

No necesariamente hay un «desapego» de BTC y ETH. Estos continúan siendo los activos más líquidos y ampliamente aceptados. Sin embargo, el auge de ETF relacionados con altcoins como Aave indica una diversificación en el interés institucional, que parece estar explorando oportunidades en sectores específicos del ecosistema blockchain.

Esta tendencia se ve respaldada por el crecimiento de propuestas de ETF centradas en tokens alternativos y por el éxito de productos similares en mercados europeos. La posible llegada de un ETF de Aave a EE.UU. puede establecer un precedente para futuros fondos especializados, permitiendo el acceso regulado a oportunidades que antes se consideraban de nicho.

Una Oportunidad para la Institutionalización de DeFi

La aprobación de esta clase de productos podría acelerar la adopción de otros activos dentro del ámbito de las finanzas descentralizadas. Si la SEC concediera su luz verde, podríamos ver un florecimiento de ETF que incluya protocolos de DeFi o tokens utilitarios con aplicaciones definidas.

Esto no solo diversificaría las opciones de inversión en el mercado, sino que tendría el potencial de atraer capital tradicional hacia áreas del ecosistema que han sido menos exploradas, consolidando así la visión de las criptomonedas como inversiones legítimas a largo plazo.

Aunque algunos puedan interpretar la movida de Grayscale como un abandono de los gigantes Bitcoin y Ethereum, en realidad representa una evolución en el enfoque hacia un catálogo más amplio que refleja el crecimiento y la funcionalidad dentro del ecosistema DeFi.

Si esta innovación prospera bajo el marco regulatorio de EE.UU., podría marcar un antes y un después en la forma en que los mercados institucionales interactúan con las criptomonedas en los años venideros.